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NOVIDADE

Bajaj inaugura concessionária em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Lucas Di flora
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Lucas Di flora

Aconteceu na noite desta quarta-feira (9) a inauguração da nova concessionária da fabricante indiana de motocicletas Bajaj em Bauru. O evento de apresentação da unidade contou com a presença da imprensa, autoridades locais e convidados.

A abertura oficial das portas para o público geral está marcada para este sábado (12), das 9h às 14h. Na ocasião, os visitantes serão recepcionados com um café da manhã especial e poderão conferir de perto a estrutura do espaço, além dos modelos comercializados pela marca.

Localizada na Rua Araújo Leite, a nova unidade reúne showroom de vendas, atendimento especializado, oficina, setor de peças e serviços de pós-venda.

VEJA TODAS AS FOTOS ABAIXO:

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