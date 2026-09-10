10 de setembro de 2026
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CENA INUSITADA

Enxurrada faz banheiro 'passear' por ruas de Bauru; VÍDEO

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Um banheiro químico que estava no Parque Vitória Régia foi arrastado pela enxurrada provocada pela forte chuva que atingiu Bauru no final da manhã e começo da tarde desta quinta-feira (10). A cena inusitada provoca risos em quem assiste ao vídeo, que mostra o banheiro “passeando” pela rua José Ferreira Marques. Nem mesmo um veículo estacionado foi capaz de interromper o trajeto.

O banheiro só parou na esquina da rua José Ferreira Marques com a alça de acesso da avenida Nações Unidas. 

De acordo com a Defesa Civil, Bauru acumulou 35 milímetros de chuva em apenas 20 minutos, período que durou a precipitação. O volume foi suficiente para alagar as avenidas Nações Unidas e Alfredo Maia, ambas na região central da cidade. Os ventos chegaram a 63 km/h. Não há registro de danos maiores.

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