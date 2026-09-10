A equipe da Defesa Civil de Bauru participou nesta quarta-feira (9), em Bauru, da capacitação voltada à elaboração do Plano de Contingência Municipal (PlanCon) e aos aspectos da Política Nacional de Segurança de Barragens, realizada pela Defesa Civil Estadual. A atividade reuniu 210 representantes dos 92 municípios da Regional de Bauru.

O treinamento teve como foco orientar os participantes sobre medidas de planejamento, preparação e resposta diante de situações de emergência e desastres. As instruções também abordaram a importância da elaboração de estratégias municipais para atuação em cenários de risco.

A capacitação reforçou ainda a necessidade de integração entre os municípios, a Defesa Civil e os demais órgãos envolvidos na gestão de riscos. A articulação entre as instituições é considerada fundamental para aprimorar a prevenção e garantir respostas mais rápidas e coordenadas em eventuais situações de emergência.