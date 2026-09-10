10 de setembro de 2026
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FEIRA ADIADA

Feira da Bondade é adiada por conta da chuva em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação

A Apae Bauru adiou a 45.ª Feira da Bondade, que estava programada para acontecer desta sexta-feira (11) a domingo (13), devido à previsão de condições climáticas adversas para os próximos dias.

Em nota enviada pela entidade, a Apae destaca que a decisão foi tomada pensando na segurança de todos os envolvidos. “Sabemos de todo o trabalho, dedicação e organização de cada fornecedor, parceiro, expositor e voluntário que está conosco neste evento e agradecemos muito a compreensão e o apoio de todos. Uma nova data será definida e divulgada futuramente. Assim que tivermos a confirmação, comunicaremos a todos”, declarou.

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