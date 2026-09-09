Jaú - A Polícia Militar Ambiental da região de Bauru atendeu nesta terça-feira (8) uma denúncia em um sítio localizado no bairro Venda Seca, em Jaú (47 quilômetros de Bauru). A ação resultou na apreensão de aves silvestres mantidas irregularmente em cativeiro e na descoberta de armas de fogo e munições no imóvel. Um homem foi preso em flagrante.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram um coleirinho e três canários-da-terra sob responsabilidade do morador. Uma das aves portava anilha oficial do sistema SISPASS, vinculada a outro criador amadorista legalizado. O pássaro foi apreendido e ficou à disposição do titular cadastrado mediante apresentação da documentação exigida.

Durante as diligências, também foram localizados uma espingarda calibre 16, 54 cartuchos de diversos calibres (16, 20, 38 e 32, intactos e deflagrados), e grande quantidade de materiais para recarga, como chumbos, pólvoras, espoletas e apetrechos diversos.