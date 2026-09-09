Jaú - A Polícia Militar Ambiental da região de Bauru atendeu nesta terça-feira (8) uma denúncia em um sítio localizado no bairro Venda Seca, em Jaú (47 quilômetros de Bauru). A ação resultou na apreensão de aves silvestres mantidas irregularmente em cativeiro e na descoberta de armas de fogo e munições no imóvel. Um homem foi preso em flagrante.
Durante a fiscalização, os policiais encontraram um coleirinho e três canários-da-terra sob responsabilidade do morador. Uma das aves portava anilha oficial do sistema SISPASS, vinculada a outro criador amadorista legalizado. O pássaro foi apreendido e ficou à disposição do titular cadastrado mediante apresentação da documentação exigida.
Durante as diligências, também foram localizados uma espingarda calibre 16, 54 cartuchos de diversos calibres (16, 20, 38 e 32, intactos e deflagrados), e grande quantidade de materiais para recarga, como chumbos, pólvoras, espoletas e apetrechos diversos.
Na esfera administrativa, foi lavrado auto de infração ambiental no valor de R$ 2 mil, além da apreensão das aves e gaiolas, conforme legislação vigente. Já na esfera judicial, o proprietário foi conduzido à delegacia e preso em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Após pagar fiança, foi liberado para responder em liberdade.
A Polícia Militar Ambiental reforça que a participação da população é fundamental para combater crimes ambientais e garantir a preservação da fauna. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 190, contribuindo para a segurança e proteção do meio ambiente.