A oposição na Câmara Municipal de Bauru reagiu no final da tarde desta quarta-feira (9) à proposta de criação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar as denúncias envolvendo o setor de limpeza pública e afirmou que não irá assinar o requerimento. Em manifesto divulgado após a operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que resultou na prisão de secretários municipais, os vereadores sustentam que o caso exige uma investigação de natureza político-administrativa mais ampla.

Segundo o grupo formado por Estela Almagro (PT), Eduardo Borgo (Novo), José Roberto Segalla (União), Junior Lokadora (Podemos) e Márcio Teixeira (PL), a CEI apresentada pela situação seria um “subterfúgio para blindar a prefeita” e impedir a apuração de eventual responsabilidade da chefe do Executivo. Para os oposicionistas, diante da gravidade dos fatos revelados pelo Ministério Público, o caminho adequado seria a instauração de uma Comissão Processante.

“Confiamos no trabalho sério e independente desenvolvido pelo Gaeco”, afirmam os vereadores no documento. Na avaliação da oposição, os elementos que vieram a público são suficientes para fundamentar a abertura de uma Comissão Processante na Câmara. A manifestação ocorre no mesmo dia em que a investigação do Gaeco ganhou dimensão política no município, com a prisão de integrantes do primeiro escalão da administração municipal. Os vereadores afirmam que os fatos precisam ser analisados com “transparência, independência e todo o rigor que o caso exige”.