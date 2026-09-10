Neste sábado (12), às 20h, será realizado no Alameda Rodoserv, na rua Luiz Levorato, 1-55, em Bauru, o “Rusticão do Ferrattini”. A noite promete reunir os amantes da música sertaneja raiz e contará com a estreia de uma nova música no repertório do cantor Marcos Ferrattini.

Com 25 anos de carreira, sendo seis em trajetória solo, Ferrattini apresentará pela primeira vez a canção “Amores Frustrados”. Segundo o cantor, a inclusão da música representa uma nova fase de sua carreira, marcada pela busca por imprimir sua identidade musical. “Eu estou imprimindo a minha identidade musical. As pessoas vão conhecer quem é Marcos Ferrattini, com a minha verdade e a minha identidade musical”, afirma.

Ao longo da carreira, o músico já participou de eventos tradicionais, como a Festa do Peão de Barretos e a Festa do Peão de Americana, além de apresentações na Vila Calcan, em São Paulo. Internacionalmente, também se apresentou na cidade de Cacuso, em Angola.