A economia brasileira dá sinais claros de perda de dinamismo. O consumo desacelera, os investimentos perdem força e diversos setores começam a sentir os efeitos de um ambiente econômico mais restritivo. Diante desse cenário, a crítica mais comum recai sobre a taxa de juros. Para muitos, a Selic elevada seria a principal responsável pela redução do crescimento. Embora exista uma parcela de verdade nessa avaliação, ela não conta toda a história.

É preciso compreender que os juros elevados não são a origem do problema. Na realidade, eles representam uma consequência de um desequilíbrio mais profundo: a fragilidade fiscal do país.

Em uma economia com contas públicas equilibradas, inflação controlada e expectativas positivas, o Banco Central possui espaço para reduzir juros de forma consistente. Afinal, o papel da Autoridade Monetária é garantir a estabilidade dos preços sem comprometer o crescimento econômico. Nessa situação, juros menores estimulam o consumo, favorecem o investimento produtivo e ampliam a geração de empregos.