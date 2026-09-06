Bauru terá um fim de semana prolongado marcado pela passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo que provoca queda acentuada nas temperaturas e chuva neste domingo (6). Na segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, o frio continua, mas a tendência é de redução da instabilidade na região.
De acordo com as previsões meteorológicas mais recentes, o domingo deve ser marcado por céu com muitas nuvens e pancadas de chuva, além de temperaturas bem abaixo das registradas nos últimos dias. Uma das previsões consultadas aponta mínima de 14°C e máxima de 20°C, com chuva acompanhada de trovoadas.
A mudança é provocada pelo avanço de uma frente fria, que também está causando queda nas temperaturas em diversas regiões do Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê instabilidade, chuva e trovoadas em áreas do Sudeste durante o feriado prolongado.
Para esta segunda-feira (7), feriado da Independência, a previsão indica temperaturas ainda mais baixas em Bauru, mas com menor possibilidade de chuva. Os dados mais recentes apontam mínima entre 12°C e 13°C, enquanto a máxima deve ficar próxima dos 18°C a 20°C. A previsão indica sol aparecendo entre muitas nuvens e possibilidade de chuva bem menor do que a esperada para o domingo.
Segundo informações baseadas nos dados do Instituto de Pesquisa Meteorológica (IPMet), a tendência para o Centro Paulista, onde está Bauru, é de tempo parcialmente nublado na segunda-feira, sem previsão de chuva significativa na cidade.
Atenção para quem vai ao desfile
O tradicional Desfile Cívico de 7 de Setembro em Bauru será realizado na manhã de segunda-feira, a partir das 9h, na região da avenida Nações Unidas, próximo ao Parque Vitória Régia.
Com temperaturas baixas durante a manhã, a recomendação é que quem pretende acompanhar o evento esteja preparado para o frio. Apesar da possibilidade de períodos de sol, a presença de muitas nuvens deve manter o ambiente ameno.
Resumo da previsão para Bauru
Domingo (6): céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas; mínima de cerca de 14°C e máxima de 20°C.
Segunda-feira (7): feriado com frio, muitas nuvens e menor possibilidade de chuva; mínima entre 12°C e 13°C e máxima de aproximadamente 18°C a 20°C.
Terça-feira (8): tendência de elevação gradual das temperaturas, com máxima em torno de 24°C.