Bauru terá um fim de semana prolongado marcado pela passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo que provoca queda acentuada nas temperaturas e chuva neste domingo (6). Na segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, o frio continua, mas a tendência é de redução da instabilidade na região.

De acordo com as previsões meteorológicas mais recentes, o domingo deve ser marcado por céu com muitas nuvens e pancadas de chuva, além de temperaturas bem abaixo das registradas nos últimos dias. Uma das previsões consultadas aponta mínima de 14°C e máxima de 20°C, com chuva acompanhada de trovoadas.

A mudança é provocada pelo avanço de uma frente fria, que também está causando queda nas temperaturas em diversas regiões do Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê instabilidade, chuva e trovoadas em áreas do Sudeste durante o feriado prolongado.