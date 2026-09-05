05 de setembro de 2026
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CHUVA E COLISÃO

Carro capota após grave acidente em Pederneiras

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: Kennedy Lopes

A rodovia Osni Mateus (SP 261), que liga as cidades de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) e Macatuba (46 quilômetros de Bauru), registrou um grave acidente na tarde deste sábado (5), envolvendo ao menos dois veículos.

A ocorrência está em andamento, mas, pelas imagens divulgadas pelo site de Kennedy Lopes, a batida envolveu um carro branco, que parou sobre a defensa metálica, e outro veículo preto, que, após a colisão, capotou e parou na lateral da rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu estão atendendo as vítimas. 

A rodovia tem pista simples e chovia no momento do acidente. O JCNET acompanha a ocorrência e a matéria será atualizada assim que novas informações forem divulgadas.

Foto: Divulgação- Kennedy Lopes
Foto: Divulgação- Kennedy Lopes

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