A rodovia Osni Mateus (SP 261), que liga as cidades de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) e Macatuba (46 quilômetros de Bauru), registrou um grave acidente na tarde deste sábado (5), envolvendo ao menos dois veículos.

A ocorrência está em andamento, mas, pelas imagens divulgadas pelo site de Kennedy Lopes, a batida envolveu um carro branco, que parou sobre a defensa metálica, e outro veículo preto, que, após a colisão, capotou e parou na lateral da rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu estão atendendo as vítimas.

A rodovia tem pista simples e chovia no momento do acidente. O JCNET acompanha a ocorrência e a matéria será atualizada assim que novas informações forem divulgadas.