Bariri - A cultura afro-brasileira será celebrada em Bariri (56 quilômetros de Bauru), entre os dias 4 e 6 de setembro, durante a 6.ª Feira Afro Bariri. Realizado pela Associação Cultural Quilombo de Bariri, o evento ocupará a Praça da Juventude Claudinei Assad com uma programação gratuita que reúne música, teatro, dança, capoeira, gastronomia, empreendedorismo, literatura, educação e debates sobre temas de interesse da população negra.
Ao longo de três dias, a feira pretende reunir artistas, empreendedores, estudantes, educadores, pesquisadores, grupos culturais e público de Bariri e de municípios da região, fortalecendo a valorização da cultura afro-brasileira e criando um espaço de convivência, expressão artística e troca de conhecimentos.
Fundada em 1988, a Associação Cultural Quilombo de Bariri é uma das poucas organizações voltadas à promoção da cultura afro-brasileira ainda em atividade no centro-oeste paulista. Ao longo de sua trajetória, a entidade consolidou a Feira Afro como espaço de preservação da memória, fortalecimento da identidade negra e incentivo à economia criativa.
Cultura, música e manifestações artísticas
A agenda da 6.ª Feira Afro Bariri foi pensada para contemplar diferentes linguagens e manifestações da cultura afro-brasileira. O DJ Ding comanda a música durante toda a programação, que também inclui apresentações artísticas, teatro, capoeira, exposição, slam, dança e outras atividades.
Na sexta-feira (4), a programação inclui a peça teatral “Encarnado”, a abertura da exposição estudantil “Heróis em Evidência – Atos e Fatos da História Negra Brasileira” e uma apresentação do Mestre Wandeco, com capoeira.
No sábado (5), o público poderá acompanhar apresentações de Jô Moura, Thiago Leite, Mixdgroove e Bateria Unidos por um Som, além de participação do Mestre Wandeco com a capoeira. O dia também terá atividade de futebol com o Esporte Clube Arrudão.
O domingo (6) será marcado pela presença do grupo de samba Sinhá, do Slam Visão e do rapper Dom Black. Além das atrações musicais e artísticas, a feira contará com gastronomia afro-brasileira, parque de diversão e exposição de empreendedores e expositores, ampliando a programação para diferentes públicos e faixas etárias.
A 6.ª Feira Afro Bariri é uma realização da Associação Cultural Quilombo de Bariri, contemplada pelo Programa de Ação Cultural (ProAC), do Governo do Estado de São Paulo. O evento também conta com recursos provenientes de emendas impositivas do município, apoio de patrocinadores e recursos próprios da entidade.
Serviço
6.ª Feira Afro Bariri
Data: 4, 5 e 6 de setembro
Local: Praça da Juventude Claudinei Assad
Endereço: Avenida Perimetral Prefeito Domingos Antônio Fortunato – Bariri
Entrada: gratuita
Sexta-feira (4): das 8h às 22h
•Abertura Oficial
•Peça teatral “Encarnado”
•Fanfarra
•Exposição Escolar: “Heróis em Evidência – Atos e Fatos da História Negra Brasileira”
•DJ Ding
•Karaokê
•Mestre Wandeco – Capoeira
Sábado (5): das 9h às 23h
•Palestra A Importância da IA no Desenvolvimento do seu Negócio
•Bateria Unidos por um Som
•Zumba
•Exibição do documentário “Teixeira – O Herói de uma História (Quase) Esquecida
•Campeonato de Trança
•Jô Moura
•DJ Ding
•Thiago Leite
•Mixdgroove
•Mestre Wandeco – Capoeira
•Futebol com Esporte Clube Arrudão
Domingo (6): das 9h às 19h
•Palestra Saúde da População Negra – Anemia Falciforme
•Zumba
•Grupo de samba Sinhá
•DJ Ding
•Slam Visão
•Dom Black
Durante a feira: gastronomia afro-brasileira, parque de diversão, exposição de empreendedores e expositores, competição de tranças e atividades educativas
Informações: (14) 3662-5606 e linktr.ee/quilombobariri.feiraafro