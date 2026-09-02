02 de setembro de 2026
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3 DIAS DE ATIVIDADES

6ª Feira Afro Bariri terá música, cultura, gastronomia e educação

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Imagem da edição da feira passada, evento já consolidado como espaço de preservação da memória, fortalecimento da identidade negra e incentivo à economia criativa
Imagem da edição da feira passada, evento já consolidado como espaço de preservação da memória, fortalecimento da identidade negra e incentivo à economia criativa

Bariri - A cultura afro-brasileira será celebrada em Bariri (56 quilômetros de Bauru), entre os dias 4 e 6 de setembro, durante a 6.ª Feira Afro Bariri. Realizado pela Associação Cultural Quilombo de Bariri, o evento ocupará a Praça da Juventude Claudinei Assad com uma programação gratuita que reúne música, teatro, dança, capoeira, gastronomia, empreendedorismo, literatura, educação e debates sobre temas de interesse da população negra.

Ao longo de três dias, a feira pretende reunir artistas, empreendedores, estudantes, educadores, pesquisadores, grupos culturais e público de Bariri e de municípios da região, fortalecendo a valorização da cultura afro-brasileira e criando um espaço de convivência, expressão artística e troca de conhecimentos.

Fundada em 1988, a Associação Cultural Quilombo de Bariri é uma das poucas organizações voltadas à promoção da cultura afro-brasileira ainda em atividade no centro-oeste paulista. Ao longo de sua trajetória, a entidade consolidou a Feira Afro como espaço de preservação da memória, fortalecimento da identidade negra e incentivo à economia criativa.

Cultura, música e manifestações artísticas

A agenda da 6.ª Feira Afro Bariri foi pensada para contemplar diferentes linguagens e manifestações da cultura afro-brasileira. O DJ Ding comanda a música durante toda a programação, que também inclui apresentações artísticas, teatro, capoeira, exposição, slam, dança e outras atividades.

Na sexta-feira (4), a programação inclui a peça teatral “Encarnado”, a abertura da exposição estudantil “Heróis em Evidência – Atos e Fatos da História Negra Brasileira” e uma apresentação do Mestre Wandeco, com capoeira.

No sábado (5), o público poderá acompanhar apresentações de Jô Moura, Thiago Leite, Mixdgroove e Bateria Unidos por um Som, além de participação do Mestre Wandeco com a capoeira. O dia também terá atividade de futebol com o Esporte Clube Arrudão.

O domingo (6) será marcado pela presença do grupo de samba Sinhá, do Slam Visão e do rapper Dom Black. Além das atrações musicais e artísticas, a feira contará com gastronomia afro-brasileira, parque de diversão e exposição de empreendedores e expositores, ampliando a programação para diferentes públicos e faixas etárias.

A 6.ª Feira Afro Bariri é uma realização da Associação Cultural Quilombo de Bariri, contemplada pelo Programa de Ação Cultural (ProAC), do Governo do Estado de São Paulo. O evento também conta com recursos provenientes de emendas impositivas do município, apoio de patrocinadores e recursos próprios da entidade.

Serviço

6.ª Feira Afro Bariri

Data: 4, 5 e 6 de setembro

Local: Praça da Juventude Claudinei Assad

Endereço: Avenida Perimetral Prefeito Domingos Antônio Fortunato – Bariri

Entrada: gratuita

Sexta-feira (4): das 8h às 22h

•Abertura Oficial

•Peça teatral “Encarnado”

•Fanfarra

•Exposição Escolar: “Heróis em Evidência – Atos e Fatos da História Negra Brasileira”

•DJ Ding

•Karaokê

•Mestre Wandeco – Capoeira

Sábado (5): das 9h às 23h

•Palestra A Importância da IA no Desenvolvimento do seu Negócio

•Bateria Unidos por um Som

•Zumba

•Exibição do documentário “Teixeira – O Herói de uma História (Quase) Esquecida

•Campeonato de Trança

•Jô Moura

•DJ Ding

•Thiago Leite

•Mixdgroove

•Mestre Wandeco – Capoeira

•Futebol com Esporte Clube Arrudão

Domingo (6): das 9h às 19h

•Palestra Saúde da População Negra – Anemia Falciforme

•Zumba

•Grupo de samba Sinhá

•DJ Ding

•Slam Visão

•Dom Black

Durante a feira: gastronomia afro-brasileira, parque de diversão, exposição de empreendedores e expositores, competição de tranças e atividades educativas

Informações: (14) 3662-5606 e linktr.ee/quilombobariri.feiraafro

Dom Black, atração do domingo (6) nesta edição
Dom Black, atração do domingo (6) nesta edição

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