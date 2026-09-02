Bariri - A cultura afro-brasileira será celebrada em Bariri (56 quilômetros de Bauru), entre os dias 4 e 6 de setembro, durante a 6.ª Feira Afro Bariri. Realizado pela Associação Cultural Quilombo de Bariri, o evento ocupará a Praça da Juventude Claudinei Assad com uma programação gratuita que reúne música, teatro, dança, capoeira, gastronomia, empreendedorismo, literatura, educação e debates sobre temas de interesse da população negra.

Ao longo de três dias, a feira pretende reunir artistas, empreendedores, estudantes, educadores, pesquisadores, grupos culturais e público de Bariri e de municípios da região, fortalecendo a valorização da cultura afro-brasileira e criando um espaço de convivência, expressão artística e troca de conhecimentos.

Fundada em 1988, a Associação Cultural Quilombo de Bariri é uma das poucas organizações voltadas à promoção da cultura afro-brasileira ainda em atividade no centro-oeste paulista. Ao longo de sua trajetória, a entidade consolidou a Feira Afro como espaço de preservação da memória, fortalecimento da identidade negra e incentivo à economia criativa.

Cultura, música e manifestações artísticas