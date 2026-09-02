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EVENTO

Churrascaria Bela Vista reinaugura com novidades em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Lucas DiFlora
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Lucas DiFlora

Na noite desta terça-feira (1), foi realizada a reinauguração da Churrascaria Bela Vista, marcando o início de uma nova fase em Bauru. A celebração contou com a presença de convidados, parceiros e influenciadores. Conhecida por sua trajetória iniciada em 2018 como marmitaria e pela dedicação ao longo dos anos, a churrascaria agora de cara nova apresenta um espaço totalmente modernizado e estruturado.

A ocasião especial celebrou a conquista do novo ambiente, que agora conta com estacionamento exclusivo, coroando uma história que cresceu com muito trabalho e conquistou a confiança de milhares de pessoas de Bauru e região. 

VEJA TODAS AS FOTOS ABAIXO:

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