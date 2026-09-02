Está chegando! A Corrida 96 Mais Saúde Leroy Merlin será realizada no dia 20 de setembro, um domingo, com largada e chegada na avenida Getúlio Vargas, em Bauru. O início será às 7h, e o desafio terá provas de 3 km de caminhada e 7 km e 14 km de corrida. O objetivo, além de incentivar a prática de atividade física, é promover a conscientização de que todos devem ter acesso às oportunidades e aos recursos de acordo com suas necessidades específicas. O Jornal da Cidade/JCNET é apoiador do evento.

O kit corrida terá camiseta, medalha, número de peito com chip, óculos, protetor solar, sacola, água e frutas. Já o kit caminhada terá camiseta, protetor solar, água e frutas. Haverá premiação em dinheiro para as três maiores equipes e troféu para os cinco primeiros colocados na classificação geral, com kit Finisher, incluindo camiseta, flores e espumante sem álcool. Também haverá premiação por categorias, do 1.º ao 5.º lugar. Os atletas com 80 anos ou mais e os Top 96 ganharão medalhões diferenciados. As instituições beneficiadas em 2026 serão a Associação dos Familiares e Amigos dos Pais e Autistas de Bauru (Afapab) e a Sorri-Bauru.

Na arena do evento, haverá show com a banda Calibrados, presença do Grupo Heróis para Heróis, apresentação de robótica do Sesi-Senai, exposição da Sorri-Bauru e da Afapab, entre outras ativações e atrações. As inscrições estão na reta final e devem ser feitas pelo site Ticket Sports. Os valores são a partir de R$ 69,50, a depender da categoria e do lote. A corrida 96 Mais Saúde Leroy Merlin tem patrocínio master da Leroy Merlin; patrocínio de Bom Jesus Garden e Concreto Imóveis; apoio do Jornal da Cidade/JCNET, Prefeitura de Bauru, Unimed Bauru, Primo Seguros, Drogal, Sesi, Senai, Boss Bauru e Canhota 10. A organização é da Alvo Run e da Ativamente Jaú. A realização é da 96 FM.