Bauru recebe, no dia 11 de setembro, mais uma edição do Dia de Campo do Sebrae-SP com uma programação voltada à troca de conhecimentos, experiências e oportunidades para o produtor rural. Das 8h30 às 17h30, no Recinto Mello de Moraes, o encontro terá como destaque as culturas de banana e maracujá, duas atividades relevantes para a agricultura regional. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/4pcrkgJXMa
A ação é uma iniciativa do Sebrae-SP e dos parceiros Faesp, Senar, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Unesp, Prefeitura de Bauru por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SAGRA), Cati, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), Credicitrus, Sindicato Rural de Bauru e Fazenda Jaguacy. O evento é gratuito e destinado a produtores rurais e profissionais do agronegócio maiores de 18 anos. Com conteúdo técnico, relatos de produtores e informações sobre mercado e financiamento, a programação terá início às 8h30 e seguirá o cronograma:
8h30: Recepção e credenciamento com café de boas-vindas e entrega de brindes
9h15: Abertura oficial do evento
9h30: Palestra 'Cultura do Maracujá' com o professor Aloisio Costa Sampaio da Unesp Bauru, que abordará as tecnologias e pesquisas aplicadas ao campo. Na sequência, haverá o depoimento de um produtor de maracujá sobre os desafios da produção e da comercialização da fruta
10h45: Palestra 'Cultura da Banana', ministrada pelo profissional Fernando do CATI que apresentará as tecnologias e pesquisas aplicadas ao campo no segmento da banana, seguida pelo relato de um produtor sobre produção e comercialização da fruta.
12h: Pausa para almoço
13h: Visita a Feira Agro Sem Limites
13h20: Palestra com profissional da APTa Regional de Bauru sobre as pesquisas de apoio ao produtor
13h50: Palestra com profissional da Fazenda Jaguacy sobre a produção de avocado
14h25: Apresentação da Credicitrus sobre as linhas de crédito rural e financiamento para compras de propriedades rurais pelo Plano Safra
14h40: Palestra com profissional da SAGRA sobre os serviços prestados pela Secretaria
15h20: Palestra com profissional do CATi sobre a importância da análise de solo, calagem e adubação visando um solo mais fértil
16h: Visita a Feira Agro Sem Limites
“Além de levar conhecimento técnico ao produtor, o Dia de Campo tem o propósito de aproximar quem está no campo de instituições de pesquisa, assistência técnica, entidades do setor e empresas que podem contribuir para o desenvolvimento da atividade rural. A iniciativa cria uma ponte entre conhecimento, inovação e tecnologia e o produtor que busca aprimorar sua produção, garantir qualidade e tornar a gestão da propriedade mais eficiente”, declara o consultor de negócios do Sebrae-SP, Marcelo Rondon Bezerra.
Simultaneamente ao Dia de Campo, o Recinto Mello de Moraes, localizado na Avenida Comendador José da Silva Martha, quadra 36, Jardim Ouro Verde também receberá a exposição agropecuária Agro Sem Limites.