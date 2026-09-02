Bauru recebe, no dia 11 de setembro, mais uma edição do Dia de Campo do Sebrae-SP com uma programação voltada à troca de conhecimentos, experiências e oportunidades para o produtor rural. Das 8h30 às 17h30, no Recinto Mello de Moraes, o encontro terá como destaque as culturas de banana e maracujá, duas atividades relevantes para a agricultura regional. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/4pcrkgJXMa

A ação é uma iniciativa do Sebrae-SP e dos parceiros Faesp, Senar, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Unesp, Prefeitura de Bauru por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SAGRA), Cati, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), Credicitrus, Sindicato Rural de Bauru e Fazenda Jaguacy. O evento é gratuito e destinado a produtores rurais e profissionais do agronegócio maiores de 18 anos. Com conteúdo técnico, relatos de produtores e informações sobre mercado e financiamento, a programação terá início às 8h30 e seguirá o cronograma:

8h30: Recepção e credenciamento com café de boas-vindas e entrega de brindes

9h15: Abertura oficial do evento

9h30: Palestra 'Cultura do Maracujá' com o professor Aloisio Costa Sampaio da Unesp Bauru, que abordará as tecnologias e pesquisas aplicadas ao campo. Na sequência, haverá o depoimento de um produtor de maracujá sobre os desafios da produção e da comercialização da fruta

10h45: Palestra 'Cultura da Banana', ministrada pelo profissional Fernando do CATI que apresentará as tecnologias e pesquisas aplicadas ao campo no segmento da banana, seguida pelo relato de um produtor sobre produção e comercialização da fruta.

12h: Pausa para almoço

13h: Visita a Feira Agro Sem Limites

13h20: Palestra com profissional da APTa Regional de Bauru sobre as pesquisas de apoio ao produtor

13h50: Palestra com profissional da Fazenda Jaguacy sobre a produção de avocado

14h25: Apresentação da Credicitrus sobre as linhas de crédito rural e financiamento para compras de propriedades rurais pelo Plano Safra

14h40: Palestra com profissional da SAGRA sobre os serviços prestados pela Secretaria

15h20: Palestra com profissional do CATi sobre a importância da análise de solo, calagem e adubação visando um solo mais fértil

16h: Visita a Feira Agro Sem Limites