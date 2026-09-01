Iacanga- Iacanga (50 quilômetros de Bauru) volta a ser sede da Latin American Space Challenge (Lasc), a maior competição universitária de foguetes e satélites experimentais da América Latina, e uma das maiores do mundo. A 7.ª edição será realizada entre quarta-feira (2) e sábado (5), com mais de 2 mil participantes, e expectativa de receber 6 mil visitantes durante os quatro dias de evento.
Estudantes do Brasil, Chile, Argentina, México, Peru, Colômbia, Turquia, Taiwan, Romênia e outros países estarão em Iacanga para apresentar, testar e lançar mais de 150 projetos. Entre eles, estão foguetes experimentais, satélites de pequeno porte, projetos conceituais de pousadores lunares e foguetes reutilizáveis.
A abertura oficial acontece nesta quarta (2), às 9h, no Ginásio de Esportes Beira Rio. Das 10h às 15h30, haverá apresentação dos projetos e das missões para alunos e público em geral, também no ginásio.
Nos dias 3, 4 e 5 de setembro, os lançamentos serão realizados a partir das 8h, na Fazenda Alegria, conhecida como Sugarcane Launch Range, localizada na vicinal Iacanga-Marilândia. No sábado, o encerramento acontece das 20h30 às 23h30, no Ginásio de Esportes Beira Rio.
Moradores de Iacanga terão entrada gratuita em todos os dias do evento, mediante cadastro antecipado pelo site da Sympla. Para o público de outras cidades, os ingressos custam a partir de R$ 25. Menores de 14 anos são isentos.
Para a secretária municipal de Turismo, Cultura e Lazer, Sueli Amorim, receber novamente a Lasc fortalece a economia local e amplia a visibilidade do município.
"Acabamos de sediar a Copa Mercosul, que lotou a cidade e movimentou o comércio. Agora recebemos novamente a Lasc, que atrai milhares de pessoas de fora. Isso gera renda para o comércio, para os ranchos, para a alimentação. Iacanga está se consolidando como uma cidade que sabe receber grandes eventos”, diz.
Além de aproximar a população da ciência, da tecnologia e da inovação, a Lasc movimenta a cidade, atrai visitantes e reforça o papel de Iacanga como sede de eventos de grande porte.
Serviço
7ª Latin American Space Challenge (Lasc 2026)
Data: 2 a 5 de setembro de 2026
Abertura oficial: 2 de setembro, às 9h
Local da abertura: Ginásio de Esportes Beira Rio
Apresentação dos projetos e missões: 2 de setembro, das 10h às 15h30, para alunos e público em geral
Lançamentos: 3, 4 e 5 de setembro, a partir das 8h
Local dos lançamentos: Fazenda Alegria, Sugarcane Launch Range, na vicinal Iacanga-Marilândia
Encerramento: 5 de setembro, das 20h30 às 23h30, no Ginásio de Esportes Beira Rio
Entrada gratuita para moradores de Iacanga, mediante cadastro antecipado pelo site da Sympla
Ingressos para os demais públicos: a partir de R$ 25 (isenção para menores de 14 anos).