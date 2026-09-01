Iacanga- Iacanga (50 quilômetros de Bauru) volta a ser sede da Latin American Space Challenge (Lasc), a maior competição universitária de foguetes e satélites experimentais da América Latina, e uma das maiores do mundo. A 7.ª edição será realizada entre quarta-feira (2) e sábado (5), com mais de 2 mil participantes, e expectativa de receber 6 mil visitantes durante os quatro dias de evento.

Estudantes do Brasil, Chile, Argentina, México, Peru, Colômbia, Turquia, Taiwan, Romênia e outros países estarão em Iacanga para apresentar, testar e lançar mais de 150 projetos. Entre eles, estão foguetes experimentais, satélites de pequeno porte, projetos conceituais de pousadores lunares e foguetes reutilizáveis.

A abertura oficial acontece nesta quarta (2), às 9h, no Ginásio de Esportes Beira Rio. Das 10h às 15h30, haverá apresentação dos projetos e das missões para alunos e público em geral, também no ginásio.