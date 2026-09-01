Quem trafega no trânsito de Bauru já está acostumado: bastou o asfalto ficar molhado, como nesta terça-feira (1) chuvosa, que os acidentes acontecem, sobretudo envolvendo motociclistas. A cidade já tem registros de condutores de motos se machucando nesta manhã, um deles na quadra 14 da rua Bernardino de Campos, por volta das 8h. A vítima foi socorrida ao Pronto-Socorro Central. Segundo o IPMet, além de chover hoje o dia inteiro, novas pancadas estão previstas para Bauru e região na sexta-feira (4). É importante a população redobrar a atenção, dirigir com cautela e sair mais cedo de casa.

De acordo com o instituto, no período da tarde de sexta-feira, áreas de instabilidade se formam entre o Oeste e o Sul do Estado de São Paulo, provocando chuvas isoladas. As temperaturas, no entanto, não devem diminuir e o calor permanece.