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Terça 'molhada' exige cuidados no trânsito: Bauru terá mais chuva

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução Conecta Bauru
Acidente de moto na quadra 14 da rua Bernardino de Campos
Acidente de moto na quadra 14 da rua Bernardino de Campos

Quem trafega no trânsito de Bauru já está acostumado: bastou o asfalto ficar molhado, como nesta terça-feira (1) chuvosa, que os acidentes acontecem, sobretudo envolvendo motociclistas. A cidade já tem registros de condutores de motos se machucando nesta manhã, um deles na quadra 14 da rua Bernardino de Campos, por volta das 8h. A vítima foi socorrida ao Pronto-Socorro Central. Segundo o IPMet, além de chover hoje o dia inteiro, novas pancadas estão previstas para Bauru e região na sexta-feira (4). É importante a população redobrar a atenção, dirigir com cautela e sair mais cedo de casa.

De acordo com o instituto, no período da tarde de sexta-feira, áreas de instabilidade se formam entre o Oeste e o Sul do Estado de São Paulo, provocando chuvas isoladas. As temperaturas, no entanto, não devem diminuir e o calor permanece.

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