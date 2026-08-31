Bauru perdeu nesta segunda-feira (31) um dos nomes mais importantes de sua história na área da saúde. Morreu o professor e ortodontista Omar Gabriel da Silva Filho, referência nacional e internacional em Ortodontia e personagem fundamental na trajetória do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP), o Centrinho de Bauru. Ele tinha 71 anos de idade. O velório teve início às 16h desta segunda-feira (31), no Centro Velatório Terra Branca, e o sepultamento ocorrerá nesta terça (1/9), no Cemitério Jardim do Ypê, em horária a ser definido.

Mais do que um pesquisador de reconhecida produção científica, Omar Gabriel foi um professor que ajudou a formar gerações de profissionais e um dos principais responsáveis por transformar Bauru em um dos grandes centros mundiais de conhecimento em Ortodontia. Graduado em Odontologia e especialista em Ortodontia pela Universidade de São Paulo (USP), Omar Gabriel fez mestrado em Ortodontia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), em Araçatuba. Ao longo da carreira, publicou mais de 200 trabalhos científicos e desenvolveu protocolos de tratamento que passaram a ser utilizados por profissionais no Brasil e em outros países.

No Centrinho, sua trajetória se confundiu com a própria consolidação da Ortodontia Preventiva e Interceptiva. Omar foi fundador e coordenador, entre 1983 e 2010, do Curso de Ortodontia Preventiva e Interceptiva “Professor Omar Gabriel da Silva Filho”, promovido pela Profis (Sociedade de Promoção Social do Fissurado Lábio-Palatal).