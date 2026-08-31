Estão abertas as inscrições para a 70.ª edição do Torneio Valzinho de Xadrez, a competição mais longeva da cidade, que será realizada no dia 12 de setembro, um sábado, a partir das 14h, na sede do Bauru Tênis Clube. A Semel é co-organizadora do campeonato. A disputa é destinada exclusivamente a enxadristas iniciantes, de todas as idades, masculino e feminino. Para participar, é obrigatório que o jogador nunca tenha competido em nenhum torneio anterior.

O Valzinho é isento de taxa de inscrição, mas todos os participantes podem levar a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou um litro de leite. As doações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade do Município. As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp do professor Eric Piassi: (14) 98160-3593.

As edições dos dois últimos anos contaram com mais de 70 jogadores. Há troféus por categorias, e o campeão geral leva para casa e fica sob sua guarda, durante um ano, o troféu itinerante que é passado pelas mãos dos campeões nos últimos 70 anos.