O câmpus de Bauru do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas para cursos de extensão gratuitos voltados para diversas faixas etárias. Os interessados têm até o dia 8 de setembro de 2026 para garantir uma vaga e se qualificar sem custo nenhum. É uma oportunidade imperdível para quem busca atualização profissional ou inclusão no mundo digital. Um dos cursos é o de arbitragem de futebol.

O processo de seleção conta com um cronograma rápido: o resultado preliminar será divulgado logo no dia 9 de setembro de 2026, e a matrícula será realizada diretamente na primeira aula de cada curso. Os cursos oferecidos nesta rodada atendem a diferentes perfis e objetivos: Inclusão Digital 40+: Focado em ensinar o uso do computador e da internet, promovendo maior autonomia e segurança digital para adultos. Inclusão Digital Móvel para Terceira Idade: Capacitação prática para o uso de smartphones no cotidiano, facilitando a comunicação e o acesso a serviços essenciais. Arbitragem de Futebol de Campo: Formação básica para quem deseja atuar como árbitro assistente em partidas de futebol.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, através do formulário eletrônico oficial disponibilizado pelo instituto: forms.gle/gEyuoSD3P8aaJCkHA.As aulas presenciais ocorrem no IFSP Câmpus Bauru, na Avenida Nações Unidas Norte, 16-100. Vale ressaltar que os cursos realizados em instituições parceiras ou na modalidade de Educação a Distância (EaD) terão seus respectivos locais e formatos detalhados no edital oficial do programa. Para mais informações, os candidatos podem acessar o site oficial bru.ifsp.edu.br ou acompanhar as novidades pelas redes sociais do campus (@ifspbauru). Não deixe para a última hora, pois as vagas são limitadas!