João Paulo Lucas, motociclista de 35 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (30), na avenida João Batista Carnieto, em Botucatu. Segundo consta no Boletim de Ocorrência, o proprietário de um carro que estava estacionado na via ouviu um barulho e saiu de casa para verificar o que havia acontecido. No local, encontrou o motociclista caído no chão, com ferimentos graves, e a moto próxima ao automóvel.

Testemunhas que passavam pela avenida relataram a policiais militares que o motociclista teria perdido o controle da motocicleta e caído sozinho na via, sem a participação de outros veículos. A vítima foi socorrida por equipes de emergência do Samu e encaminhada ao Hospital das Clínicas (HC) de Botucatu. Apesar do atendimento médico, não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada pela equipe médica.

A Perícia Técnica esteve no local para realizar os procedimentos necessários. A motocicleta foi apreendida devido a irregularidades administrativas constatadas durante a ocorrência. O caso foi apresentado no Plantão Policial de Botucatu, onde foi registrado o boletim de ocorrência.