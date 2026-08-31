A Polícia Militar Ambiental flagrou neste domingo (30), em uma fazenda na zona rural de Reginópolis, nove indivíduos envolvidos em prática de caça ilegal de animais silvestres. Durante a fiscalização, foram localizadas diversas armas de fogo e munições, resultando em prisões, apreensões e autuações. No local, a equipe localizou, 2 revólveres calibre .357, municiados, 01 espingarda calibre 36, municiada, 05 espingardas calibre 12, municiadas, 1 pistola calibre 9 mm, 8 munições calibre .32 intactas em recipiente.

Os indivíduos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) em Bauru. Dois homens foram presos em flagrante pelo porte de armas de fogo, enquanto um foi autuado por porte irregular de munições e liberado mediante fiança.

Todos receberam Autos de Infração Ambiental por caçar animais da fauna silvestre sem licença, no valor de R$ 500,00 cada, totalizando R$ 4.500,00. As armas e munições foram apreendidas. O caso seguirá em apuração nas esferas administrativa e criminal.