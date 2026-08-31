A semana que começa em Bauru será marcada por uma mudança significativa nas condições do tempo. Depois de dias de calor intenso e baixa umidade, a previsão indica a chegada de instabilidades a partir de terça-feira (1), com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. Na sequência, as temperaturas devem cair, especialmente entre quarta e quinta-feira.

Nesta segunda-feira (31), o calor ainda predomina. A previsão aponta máxima próxima dos 36°C, com mínima de 21°C e sol entre muitas nuvens. A principal mudança está prevista para terça-feira (1). A temperatura máxima deve ficar em torno de 30°C, enquanto a mínima pode chegar a 18°C. Há previsão de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

A instabilidade também representa uma mudança importante em relação ao tempo seco que vem predominando na região. O período de inverno em Bauru é caracteristicamente marcado por pouca chuva e ar seco, embora episódios de instabilidade possam ocorrer.

Temperaturas caem na quarta-feira (2)