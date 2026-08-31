A semana que começa em Bauru será marcada por uma mudança significativa nas condições do tempo. Depois de dias de calor intenso e baixa umidade, a previsão indica a chegada de instabilidades a partir de terça-feira (1), com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. Na sequência, as temperaturas devem cair, especialmente entre quarta e quinta-feira.
Nesta segunda-feira (31), o calor ainda predomina. A previsão aponta máxima próxima dos 36°C, com mínima de 21°C e sol entre muitas nuvens. A principal mudança está prevista para terça-feira (1). A temperatura máxima deve ficar em torno de 30°C, enquanto a mínima pode chegar a 18°C. Há previsão de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.
A instabilidade também representa uma mudança importante em relação ao tempo seco que vem predominando na região. O período de inverno em Bauru é caracteristicamente marcado por pouca chuva e ar seco, embora episódios de instabilidade possam ocorrer.
Temperaturas caem na quarta-feira (2)
Na quarta-feira (2), o cenário deve ser bem diferente do início da semana. A previsão indica máxima na casa dos 23°C e mínima de aproximadamente 13°C, com sol aparecendo entre muitas nuvens.
Outra previsão disponível aponta valores semelhantes, com mínima de 13°C e máxima de 27°C, mostrando que ainda existe alguma diferença entre os modelos meteorológicos para o dia. Já a quinta-feira (3) tende a começar fria. Uma das projeções indica mínima próxima de 10°C e máxima de 18°C, com muitas nuvens e sem previsão significativa de chuva.
Para sexta-feira (4), as projeções indicam recuperação gradual das temperaturas, com possibilidade de máximas mais elevadas. Uma das previsões aponta até 37°C, enquanto outras fontes trabalham com valores mais moderados, o que mostra que a tendência ainda pode mudar nos próximos dias.
Para o sábado (5), há divergência entre os modelos: algumas projeções indicam possibilidade de chuva fraca, enquanto outras não apontam precipitação significativa.
No domingo (6), uma das previsões aponta uma nova queda nas temperaturas, com mínima de 10°C e máxima de 18°C, além de muitas nuvens.
Atenção para os temporais
Além da mudança prevista para os próximos dias, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu neste domingo (30) um alerta amarelo de tempestade para Bauru e região. O aviso é válido até o fim deste domingo e prevê possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos de até 60 km/h e eventual queda de granizo.
O cenário, portanto, é de uma semana bastante diferente em Bauru: o calor intenso deve dar lugar a chuva e, posteriormente, a uma queda acentuada das temperaturas. Como as previsões para o fim da semana ainda podem ser atualizadas, principalmente quanto à chuva e às temperaturas máximas, a recomendação é acompanhar as novas rodadas dos modelos meteorológicos ao longo dos próximos dias.
Como será a semana em Bauru
Segunda (31): calor, sol entre nuvens e máxima de até 36°C.
Terça (1º): aumento da instabilidade, com possibilidade de pancadas e trovoadas.
Quarta (2): temperaturas em queda e tempo mais ameno.
Quinta (3): possibilidade de frio, com mínima próxima de 10°C.
Sexta (4): tendência de elevação das temperaturas.
Sábado (5): previsão ainda incerta, com possibilidade de chuva em alguns modelos.
Domingo (6): tendência de temperaturas mais baixas e céu com muitas nuvens.