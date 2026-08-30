Uma estação de transmissão da Rádio Cultura de Pederneiras, localizada na área rural do município, foi alvo de criminosos que invadiram o local após arrombar dois cadeados. O caso aconteceu na rua André Stabile e foi registrado no início da tarde deste sábado, dia 29 de agosto, na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru.

Durante a ação, os autores furtaram cabos de cobre da fiação elétrica e aparelhos transmissores pertencentes à rádio. A Polícia Militar foi acionada e solicitou a realização de uma perícia técnica no local para coletar evidências que possam ajudar na identificação dos suspeitos.

Até o momento da elaboração do boletim de ocorrência, a autoria do crime permanecia desconhecida e os dados detalhados sobre as vítimas, assim como a quantidade e as características exatas de todos os objetos subtraídos, ainda dependiam de informações complementares que seriam fornecidas posteriormente pelos representantes da rádio.