Uma chuva rápida atingiu Bauru na tarde deste sábado (29), por volfa de 15h10, amenizando momentaneamente o calor. Apesar da mudança passageira nas condições do tempo, a previsão indica que a instabilidade não deve persistir nas próximas horas. A tendência é de redução das nuvens ao longo da tarde e da noite, com o tempo voltando a ficar mais aberto. A previsão consultada não indica chuva significativa para o restante do sábado.

O calor, porém, continua. Bauru pode chegar aos 36°C neste sábado, enquanto a mínima deve ficar em torno de 22°C. Para o domingo (30), a previsão aponta novamente tempo quente, com sol entre algumas nuvens. A temperatura pode chegar aos 36°C, com mínima de aproximadamente 22°C.

O Estado de São Paulo permanece sob influência de uma massa de ar quente, e a previsão indica umidade relativa do ar baixa durante a tarde. Para Bauru, há alerta de baixa umidade do ar no domingo, com índices podendo ficar entre 30% e 20% durante o período mais seco.