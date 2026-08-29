Neste 22º domingo do tempo comum as leituras nos levam a compreender que há sofrimentos que não escolhemos. Eles chegam à nossa porta: uma doença, uma perda, uma injustiça, uma decepção, uma incompreensão. A fé cristã não nos torna masoquistas, nem nos ensina a procurar o sofrimento. O cristão não ama a dor pela dor. Mas, quando a cruz se apresenta, somos chamados a enfrentá-la com fé e a unir nosso sofrimento ao sacrifício de Cristo, transformando-o em oração e oferta pela salvação do mundo.

A primeira leitura (cf. Jr 20,7-9) nos coloca diante do drama do profeta Jeremias. Ele sente o peso de sua missão: é ridicularizado, incompreendido e deseja até desistir. Confessa ao Senhor: "Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir". (Jr 20,7). Jeremias descobre que anunciar a Palavra de Deus pode ter um preço. Mesmo cansado e ferido, porém, há dentro dele um fogo que não consegue apagar: "Senti, então, dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo". (Jr 20,9). O sofrimento não é o fim de sua vocação; torna-se parte de sua fidelidade.

No Evangelho (cf. Mt 16,21-27), Jesus revela aos discípulos que sua missão passará pela cruz: "Devia ir a Jerusalém e sofrer muito [...] e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia". (Mt 16,21). São Pedro não consegue aceitar isso. Quer um Messias sem sofrimento, uma vitória sem cruz. Por isso, Jesus o adverte: "Tu não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens!" (Mt 16,23). E então vem o chamado dirigido a todos nós: "Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga". (Mt 16,24). Tomar a cruz não significa procurar sofrimentos, muito menos permanecer passivamente diante da injustiça. Significa permanecer fiel a Cristo também quando a fidelidade custa, quando amar exige renúncia, quando perdoar dói, quando fazer o bem não é reconhecido.