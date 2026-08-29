A equipe de atletismo da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) conquistou um importante resultado no Campeonato Brasileiro Sub-18, realizado entre os dias 21 e 23 de agosto, na nova pista do Estádio Ícaro de Castro Melo, o Ibirapuera, em São Paulo. A competição reuniu 1.321 atletas de todo o Brasil, sendo 520 do feminino e 801 do masculino. A equipe ABDA esteve representada por sete atletas: Anabele de Souza Santos, Daniel Resio Palmeira Soria, Lohayne Pereira de Oliveira, Pedro Pessoa Tibúrcio, Maria Fernanda de Oliveira Leite, Marcos Vinicius Marques Soares e Victoria Lúcia Justino Vital.

O principal resultado da equipe veio com Daniel Resio Palmeira Soria, que conquistou a medalha de bronze nos 1.500 metros, garantindo a presença da ABDA no pódio do Campeonato Brasileiro Sub-18. O atleta também alcançou a 5ª colocação nos 800 metros. Outro resultado de destaque foi o 4º lugar no revezamento 4 x 400 metros misto, com Daniel Resio Palmeira Soria, Victoria Lúcia Justino Vital, Lohayne Pereira de Oliveira e Pedro Pessoa Tibúrcio. Entre os demais resultados individuais, Victoria Lúcia Justino Vital terminou na 8ª colocação nos 800 metros e na 14ª posição nos 400 metros. Lohayne Pereira de Oliveira foi 10ª colocada nos 2.000 metros com obstáculos e 15ª nos 3.000 metros.

Anabele de Souza Santos conquistou a 10ª colocação no arremesso de peso e também participou das qualificatórias do lançamento de disco. Maria Fernanda de Oliveira Leite disputou as qualificatórias do lançamento de disco e do lançamento de martelo, enquanto Marcos Vinicius Marques Soares participou das qualificatórias do lançamento de disco e do arremesso de peso. Nas provas de velocidade, Pedro Pessoa Tibúrcio disputou as eliminatórias dos 100 metros e avançou para a semifinal dos 200 metros por tempo.