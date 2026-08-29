O Centro do Professorado Paulista (CPP) realizará no dia 2 de setembro a eleição para a escolha dos 200 membros do seu Conselho Superior. O pleito estadual (que em Bauru mobilizará docentes da cidade e de outros 14 municípios da região) é a primeira etapa para a composição da diretoria executiva que gerenciará a entidade pelos próximos cinco anos. A votação ocorre em um momento estratégico de mobilização da categoria por avanços nas condições de trabalho, salários e saúde. Conforme o estatuto da instituição, a escolha dos conselheiros combina a permanência de nomes experientes com o ingresso de novos representantes. "São 200 conselheiros no Estado todo. Para haver uma renovação, 100 membros são candidatos que já têm no mínimo duas eleições como conselheiros, e os outros 100 são os que estão entrando para o Conselho", explica a diretora executiva da Sede Regional de Bauru, Neuza Sampaio.

PROCESSO ELEITORAL E LOGÍSTICA REGIONAL

Diferente de pleitos com chapas fechadas, a votação para o Conselho Superior é individual. Os professores associados podem votar em até 200 nomes dentre as candidaturas deferidas. Após a votação no dia 2 de setembro, a apuração e a proclamação dos eleitos serão realizadas até o dia 21 de setembro. A posse festiva ocorrerá no dia 25 do mesmo mês, quando os conselheiros eleitos entre si escolherão os integrantes da Diretoria Executiva. Para garantir a participação dos docentes das cidades abrangidas pela Regional de Bauru, como Agudos, Paulistânia, Piratininga, Pederneiras e Duartina, a organização montou uma logística que inclui urnas fixas e itinerantes. "A urna fixa vai ser no CPP, em Bauru, com um presidente e dois mesários. Nos municípios, a urna itinerante é que vai captar os votos de todos os colegas", detalha Neuza Sampaio.