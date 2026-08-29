O Centro do Professorado Paulista (CPP) realizará no dia 2 de setembro a eleição para a escolha dos 200 membros do seu Conselho Superior. O pleito estadual (que em Bauru mobilizará docentes da cidade e de outros 14 municípios da região) é a primeira etapa para a composição da diretoria executiva que gerenciará a entidade pelos próximos cinco anos. A votação ocorre em um momento estratégico de mobilização da categoria por avanços nas condições de trabalho, salários e saúde. Conforme o estatuto da instituição, a escolha dos conselheiros combina a permanência de nomes experientes com o ingresso de novos representantes. "São 200 conselheiros no Estado todo. Para haver uma renovação, 100 membros são candidatos que já têm no mínimo duas eleições como conselheiros, e os outros 100 são os que estão entrando para o Conselho", explica a diretora executiva da Sede Regional de Bauru, Neuza Sampaio.
PROCESSO ELEITORAL E LOGÍSTICA REGIONAL
Diferente de pleitos com chapas fechadas, a votação para o Conselho Superior é individual. Os professores associados podem votar em até 200 nomes dentre as candidaturas deferidas. Após a votação no dia 2 de setembro, a apuração e a proclamação dos eleitos serão realizadas até o dia 21 de setembro. A posse festiva ocorrerá no dia 25 do mesmo mês, quando os conselheiros eleitos entre si escolherão os integrantes da Diretoria Executiva. Para garantir a participação dos docentes das cidades abrangidas pela Regional de Bauru, como Agudos, Paulistânia, Piratininga, Pederneiras e Duartina, a organização montou uma logística que inclui urnas fixas e itinerantes. "A urna fixa vai ser no CPP, em Bauru, com um presidente e dois mesários. Nos municípios, a urna itinerante é que vai captar os votos de todos os colegas", detalha Neuza Sampaio.
HISTÓRIA, CONQUISTAS E OS DESAFIOS DA CLASSE
Fundado há 91 anos no Estado de São Paulo, o CPP conta com 90 sedes regionais. A subsede de Bauru completa 61 anos de fundação nesta sexta-feira, 28 de agosto. Ao longo de seis décadas, a unidade regional expandiu seu patrimônio físico (hoje instalado em um terreno próprio com piscinas, quadras esportivas, salão de eventos e áreas de lazer) e consolidou serviços essenciais aos docentes. Entre as principais conquistas históricas e permanentes oferecidas pela associação estão:
Assistência à Saúde: Convênios médico-hospitalares regionais (como parcerias de saúde suplementar) e suporte/orientação para a rede do Iamspe. Departamento Jurídico Gratuito: Defesa técnica sem custos de honorários ou custas processuais para associados que necessitam de representação legal. Integração e Qualidade de Vida: Atividades como coral feminino, aulas de ginástica, futebol, karatê, oficinas de memória e excursões com tarifas reduzidas para as 10 colônias de férias da entidade.
Apesar do histórico de realizações, as lideranças locais alertam para os desafios atuais da profissão na rede pública, como a defasagem salarial, a desvalorização do plano de carreira e a sobrecarga de trabalho nas salas de aula. A representação forte no Conselho Superior é apontada pela direção como o caminho para manter a defesa intransigente dos direitos dos professores junto ao poder público e às instâncias legislativas. "Nós estamos convocando os colegas para irem ao CPP votar e participarem ativamente. O CPP é um patrimônio dos professores. O engajamento da categoria é fundamental para renovarmos nossa força, garantirmos a manutenção das nossas conquistas e continuarmos lutando pelo respeito à educação", conclui Neuza Sampaio.
As candidatas pelo CPP Bauru são Neuza Aracy Costa Sampaio, Maria do Carmo Kobayashi, Maria Mitsuka Yoshimura, Venetia aparecida de Lima Vieira e Jussara A. F. A Reis Falese. Mais informações sobre o processo de votação ou de associação podem ser obtidos pelo telefone 14 3224-1195 ou pelo whats 14 998424056. O CPP fica na rua Joaquim da Silva Martha, 29-59, Jardim Brasil.