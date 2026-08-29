A cantora Melody será a principal atração de uma noite de música, entretenimento e diversidade em Bauru neste sábado (29). A apresentação será realizada no Alameda Hall, no Alameda Quality Center, com programação a partir das 21h. Os ingressos seguem à venda. Conhecida por sua trajetória iniciada ainda na infância e pela forte presença nas redes sociais, Melody se tornou um dos nomes da nova geração da música pop brasileira. A artista ganhou projeção nacional por meio da internet e, ao longo dos anos, consolidou a carreira com lançamentos, videoclipes, parcerias e apresentações em diferentes cidades do País.
A expectativa da organização é receber fãs de Bauru e também de municípios da região. Para facilitar o deslocamento do público, estão sendo organizadas caravanas com destino à cidade. Grupos interessados podem obter informações pelo WhatsApp (14) 99171-5739 ou pelo Instagram @melodybauru.
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Além da apresentação de Melody, a programação contará com os DJs Maicon Storm, Rodrigo Brustolin e Sampieri, além do grupo Perfect Queens. O evento também marca a comemoração do Dia Municipal dos Influencers e será realizado na véspera da Parada da Diversidade de Bauru, programada para o domingo, 30 de agosto. Os ingressos estão disponíveis pela Fast Ingressos e também em pontos de venda físicos, sem cobrança da taxa da plataforma. Em Bauru, os convites podem ser adquiridos no Alameda Quality Center, localizado na rua Luiz Levorato, 1-55, e na sede da Fast Ingressos, na avenida Getúlio Vargas, 16-06.
A organização orienta que grupos e responsáveis por caravanas de outras cidades façam contato antecipadamente para receber informações sobre ingressos e deslocamento para o evento. O Alameda Hall fica no Alameda Quality Center, na rua Luiz Levorato, 1-55, em Bauru. A realização é do Instituto Markinho Souza, por meio de sua frente de eventos, com apoio do Jornal da Cidade de Bauru/JCNET e da Concilig.