A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) com a sua Casa do Empreendedor, anuncia a implementação do ServCore, novo sistema para solicitação de crédito do Banco do Povo Paulista. A mudança permitirá a submissão remota de documentos para acesso ao crédito, tornando o processo mais simples e ágil. Para conferir, é necessário acessar o sitehttps://www.bancodopovodigital.sp.gov.br
Entre as principais melhorias, a plataforma elimina procedimentos presenciais para formalização do acesso ao crédito. No ServCore, a impressão de contrato e os custos com o reconhecimento de firma são eliminados. A assinatura dos documentos passa a ser feita de forma eletrônica, por meio da plataforma Gov.br, o que também acaba com a necessidade de manutenção de arquivo físico (arquivo morto) das solicitações. Com essas mudanças, o prazo para análise e liberação dos recursos também deve ser reduzido. O Banco do Povo Paulista de Bauru prevê que, a partir de janeiro de 2027, o processo passará a acontecer de forma totalmente online.
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O Banco do Povo Paulista de Bauru continua à disposição para orientações sobre as linhas de crédito disponíveis. Para atendimento, é imprescindível a presença do titular do CNPJ. Microempreendedores com pouca familiaridade em informática e necessidade de apoio ao acesso dos serviços do Gov.br também podem contar com acompanhamento personalizado dos atendentes da Casa do Empreendedor. Para outras informações, a Sedecon fica na avenida Duque de Caxias, 16-55. O telefone é o (14) 3227-7819, com funcionamento das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.