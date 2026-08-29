A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) com a sua Casa do Empreendedor, anuncia a implementação do ServCore, novo sistema para solicitação de crédito do Banco do Povo Paulista. A mudança permitirá a submissão remota de documentos para acesso ao crédito, tornando o processo mais simples e ágil. Para conferir, é necessário acessar o sitehttps://www.bancodopovodigital.sp.gov.br

Entre as principais melhorias, a plataforma elimina procedimentos presenciais para formalização do acesso ao crédito. No ServCore, a impressão de contrato e os custos com o reconhecimento de firma são eliminados. A assinatura dos documentos passa a ser feita de forma eletrônica, por meio da plataforma Gov.br, o que também acaba com a necessidade de manutenção de arquivo físico (arquivo morto) das solicitações. Com essas mudanças, o prazo para análise e liberação dos recursos também deve ser reduzido. O Banco do Povo Paulista de Bauru prevê que, a partir de janeiro de 2027, o processo passará a acontecer de forma totalmente online.

ATENDIMENTO PRESENCIAL