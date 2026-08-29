O presidente Donald Trump não tem mais desculpas para acusar o Brasil de cercear a liberdade das redes sociais e de perseguir empresas norte-americanas que operam no Brasil. Sob esse e outros pretextos, Trump impôs sanções fiscais e aduaneiras ao nosso país. Nos Estados Unidos, a Justiça acaba de anunciar um acordo pelo qual a Meta - dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp - compromete-se a pagar U$ 17 bilhões e a realizar mudanças na arquitetura das suas redes para escapar de um processo movido por 47 Estados.

A Meta é acusada de projetar suas plataformas com a intenção de viciar crianças e adolescentes em rolar as telas dos seus celulares e computadores, efeito parecido com o vício do tabagismo provocado pela nicotina dos cigarros. Se perdesse o processo, o prejuízo de Mark Zuckerberg e de seus acionistas poderia chegar a U$ 1,4 trilhão. Para uma empresa que lucra U$ 68 bilhões por ano, pagar U$ 17 bi não é nenhuma tragédia.

O TikTok, plataforma de tecnologia chinesa, foi multada pela Justiça americana em U$ 400 milhões para encerrar um processo onde é acusada de violar a privacidade das crianças. Vai pagar. Acabou a impunidade e a proteção de Trump às fintechs financiadoras de suas campanhas eleitorais. Na Europa, as multas e indenizações multimilionárias também obrigam as gigantes das plataformas de comunicações eletrônicas a se adequarem aos cuidados exigidos pela própria sociedade.