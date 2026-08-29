A inteligência artificial é uma revolução em todas as esferas da nossa vida. Na medicina, e eu falo aqui especificamente da dermatologia, não poderia ser diferente e ela pode impactar seu dia a dia para melhor, sobretudo quando você se consulta com médicos comprometidos com seu bem-estar.

Mas como, precisamente, a IA pode melhorar os cuidados com a sua pele? A seguir, eu trago isso mais detalhado para você.

Identificação de câncer de pele e outras doenças