A inteligência artificial é uma revolução em todas as esferas da nossa vida. Na medicina, e eu falo aqui especificamente da dermatologia, não poderia ser diferente e ela pode impactar seu dia a dia para melhor, sobretudo quando você se consulta com médicos comprometidos com seu bem-estar.
Mas como, precisamente, a IA pode melhorar os cuidados com a sua pele? A seguir, eu trago isso mais detalhado para você.
Identificação de câncer de pele e outras doenças
A inteligência artificial já é capaz de analisar imagens de lesões na pele e identificar padrões compatíveis com câncer de pele e outras doenças dermatológicas. Em alguns estudos, esses sistemas alcançaram níveis de precisão comparáveis aos de especialistas em situações específicas. No entanto, a IA não substitui a avaliação médica, mas funciona como uma ferramenta de apoio para tornar o diagnóstico mais ágil e preciso.
Personalização de tratamentos e cuidados com a pele
Cada pele possui características únicas, e a inteligência artificial ajuda a reunir informações como idade, tipo de pele, histórico clínico, hábitos e resposta a tratamentos anteriores para sugerir abordagens mais individualizadas. O resultado prático é a contribuição para planos terapêuticos mais personalizados e com maior chance de atender às necessidades de cada paciente.
Monitoramento contínuo da saúde da pele
Aplicativos e dispositivos inteligentes já permitem acompanhar manchas, pintas e outras alterações da pele ao longo do tempo. Ao comparar imagens registradas em diferentes períodos, esses sistemas identificam mudanças que passariam despercebidas e orientam o paciente a procurar avaliação médica quando houver algum sinal de alerta.
Apoio na tomada de decisões médicas
A inteligência artificial tem o poder de analisar um grande volume de informações científicas e clínicas em poucos segundos, auxiliando o dermatologista na escolha do tratamento mais adequado para cada caso. Essa tecnologia oferece uma segunda análise baseada em dados, mas a decisão final continua sendo do médico, que considera também o exame clínico e as características individuais do paciente.
Procedimentos estéticos mais naturais
Em procedimentos estéticos, ferramentas baseadas em IA conseguem simular resultados e analisar proporções faciais antes mesmo da realização do tratamento. Isso favorece resultados mais harmônicos, respeitando a anatomia e as características naturais de cada pessoa, sem exageros.
Previsão de resposta aos tratamentos
Algoritmos conseguem estimar como determinados pacientes tendem a responder a diferentes tratamentos, considerando informações clínicas e dados de estudos anteriores. Embora essa tecnologia ainda esteja em evolução, ela tem potencial para ajudar o dermatologista a escolher estratégias com maior probabilidade de sucesso.
Descoberta de novos tratamentos
Além de auxiliar no atendimento, a inteligência artificial também acelera a pesquisa científica. Ela consegue analisar milhões de dados em pouco tempo, identificar possíveis novos medicamentos, combinações terapêuticas e até novas aplicações para tratamentos já existentes, contribuindo para o desenvolvimento de terapias cada vez mais eficazes na dermatologia.
Preciso destacar que a inteligência artificial não substitui a formação, a experiência e o julgamento clínico do médico. Ferramentas de IA, especialmente as generativas, podem produzir respostas convincentes, mas cometem erros, interpretam informações de forma inadequada ou apresentam conteúdos desatualizados. Por isso, elas não devem ser utilizadas para estabelecer diagnósticos ou indicar medicamentos sem avaliação profissional.
Na dermatologia, assim como em qualquer área da saúde, a inteligência artificial deve ser vista como uma aliada do especialista, e nunca como um substituto da consulta médica.
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027