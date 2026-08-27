Um aplicativo de empréstimos financeiros, baixado por mais de 1 milhão usuários brasileiros e que promete agilidade na transação financeira, ofertando valores de até R$ 10 mil ao alcance de alguns cliques no celular, tem gerado várias reclamações no portal “Reclame Aqui”. Uma bauruense procurou a Polícia Civil nesta terça-feira (26) para pedir ajuda e registrar boletim de ocorrência. O caso é apurado como ameaça e estelionato porque, segundo ela, as cobranças de parcelas são antecipadas e abusivas. A mulher afirma que, antes do vencimento, já recebeu inúmeras ligações de cobrança, que depois passaram para a intimidação, ameaça, xingamentos e exposição.

Segundo o registro policial, a vítima, de 32 anos, informou que realizou o download, adquiriu o empréstimo de forma muito fácil, porém recebeu em sua conta bancária apenas parte do valor que acreditava ter contratado. Ela acrescentou que, antes da data de vencimento do pagamento da primeira parcela, passou a receber diversas ligações de cobrança, fato que lhe causou grande preocupação e estranheza. Em razão disso, realizou o pagamento do valor exigido em um domingo, antes do prazo, acreditando ter regularizado a situação. Entretanto, dois dias depois, nesta terça-feira, passou a receber mensagens intimidatórias e ofensivas por meio do WhatsApp. Este aplicativo denunciado por ela tem sido apontado em relatos de usuários e plataformas de defesa do consumidor, entre eles o "Reclame Aqui", como um suposto aplicativo de empréstimo fraudulento, associado a práticas abusivas de cobrança e ameaças.

Ainda segundo a vítima, os responsáveis pelas cobranças passaram a ameaçá-la, expô-la perante terceiros e proferir xingamentos e ofensas de baixo calão. Relata ainda que tais pessoas teriam utilizado fotografia retirada de seu perfil pessoal, inserindo-a em perfil de WhatsApp utilizado pelos autores, juntamente com mensagens ofensivas, afirmando que iriam divulgá-la para outras pessoas. A vítima reuniu provas e as destinou à Polícia Civil, que vai investigar o caso.