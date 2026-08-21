O Ministério Público do Trabalho (MPT) da 15.ª Região deu início ao período de inscrições para o processo seletivo de estágio destinado a estudantes de nível superior. O certame busca formar cadastro de reserva e preencher vagas em nove municípios do interior de São Paulo: Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. Os candidatos têm até o 13 de setembro de 2026 para se inscreverem.

As vagas para graduandos no curso de Direito abrangem todas as localidades mencionadas no edital. Por sua vez, as oportunidades voltadas aos estudantes de Administração e de Relações Públicas concentram-se exclusivamente na sede do órgão, localizada no município de Campinas.

A rotina de estágio prevê o cumprimento de jornada de trabalho de quatro horas diárias, e os selecionados receberão bolsa-estágio de R$ 1.320,00 mensais, acrescida de auxílio-transporte. O processo seletivo será realizado por meio de análise curricular, em observância aos critérios de pontuação e requisitos acadêmicos previstos nas normas do edital.