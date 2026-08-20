20 de agosto de 2026
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POLÍCIA CIVIL E GCM

Homem que guardava drogas para traficante é preso em Botucatu

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Na residência do investigado, as equipes encontraram 240 gramas de crack, uma balança de precisão e 870,00 em dinheiro
Na residência do investigado, as equipes encontraram 240 gramas de crack, uma balança de precisão e 870,00 em dinheiro

Botucatu - A Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), através da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (20), um homem de 30 anos que admitiu guardar drogas para um traficante da cidade, sem contudo revelar o nome dele.

Na residência do investigado, as equipes encontraram 240 gramas de crack, uma balança de precisão e 870,00 em dinheiro. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.

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