Botucatu - A Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), através da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (20), um homem de 30 anos que admitiu guardar drogas para um traficante da cidade, sem contudo revelar o nome dele.

Na residência do investigado, as equipes encontraram 240 gramas de crack, uma balança de precisão e 870,00 em dinheiro. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.