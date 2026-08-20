Duartina - Operação conjunta contra o tráfico de drogas realizada nesta quinta-feira (20), em Duartina (38 quilômetros de Bauru), resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em dois endereços alvos de investigações da Polícia Civil, na prisão em flagrante de três pessoas e na apreensão de diversos tipos de entorpecentes e dinheiro.

As diligências fizeram parte da chamada Operação Agosto. Em uma casa na Vila Salomão Sabbag, policiais civis e militares localizaram 48 pinos com cocaína, uma pedra bruta de crack e 10 porções de maconha, além de R$ 45,00 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

O morador, de 51 anos, com passagem por tráfico, que havia deixado recentemente o sistema prisional, foi preso novamente, juntamente com uma mulher de 39 anos. Autuados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, eles permaneceram à disposição da Justiça.