Duartina - Operação conjunta contra o tráfico de drogas realizada nesta quinta-feira (20), em Duartina (38 quilômetros de Bauru), resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em dois endereços alvos de investigações da Polícia Civil, na prisão em flagrante de três pessoas e na apreensão de diversos tipos de entorpecentes e dinheiro.
As diligências fizeram parte da chamada Operação Agosto. Em uma casa na Vila Salomão Sabbag, policiais civis e militares localizaram 48 pinos com cocaína, uma pedra bruta de crack e 10 porções de maconha, além de R$ 45,00 em dinheiro e dois aparelhos celulares.
O morador, de 51 anos, com passagem por tráfico, que havia deixado recentemente o sistema prisional, foi preso novamente, juntamente com uma mulher de 39 anos. Autuados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, eles permaneceram à disposição da Justiça.
Em outro imóvel alvo de buscas, no mesmo bairro, o investigado, de 32 anos, tentou fugir pelos fundos ao perceber a chegada das equipes, mas acabou acompanhado e detido. Na fuga, ele dispensou um frasco plástico com 90 pedras de crack e sete porções de cocaína.
Na residência, os policiais localizaram, ainda, balança de precisão, uma porção de maconha, materiais com resquícios de droga, R$ 174,80 em dinheiro, embalagens plásticas e uma espada com lâmina de cerca de 50 centímetros. O homem foi preso em flagrante por tráfico. Em ambos os casos, o delegado representou pela prisão preventiva dos indiciados.