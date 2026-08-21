As prisões e apreensões em flagrante por violência doméstica e familiar cresceram 28,2% na região de Bauru no primeiro semestre de 2026 em relação ao mesmo período de 2025. Neste ano, 787 agressores foram presos, ante 614 nos primeiros seis meses do ano passado, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A alta nas prisões de agressores também ocorre em todo o estado. Entre janeiro e junho deste ano, as forças de segurança fizeram 10.924 prisões e apreensões em flagrante por violência doméstica, ante 8.692 no mesmo período de 2025.

Para a secretária de Políticas para a Mulher de São Paulo, Adriana Liporoni, o aumento dos flagrantes é resultado do reforço do policiamento e da estrutura de proteção às mulheres no estado. "O trabalho de prevenção e a resposta rápida aos casos de violência doméstica ajudam a identificar situações de risco e garantir a prisão rápida dos agressores”, afirma.