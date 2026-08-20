20 de agosto de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
POLÍCIA CIVIL E PM

Condenado por perturbar o trabalho alheio é preso em Arealva

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Após ser apresentado na Delegacia de Arealva ao delegado Roberto Cabral Medeiros, o homem foi levado à Cadeia Pública de Avaí, onde aguardará a apresentação na audiência de custódia
Após ser apresentado na Delegacia de Arealva ao delegado Roberto Cabral Medeiros, o homem foi levado à Cadeia Pública de Avaí, onde aguardará a apresentação na audiência de custódia

Arealva - A Polícia Civil de Arealva (41 quilômetros de Bauru), com apoio da Polícia Militar (PM), prendeu, na tarde desta quinta-feira (20), um mecânico de 42 anos condenado pelo crime de perturbação do trabalho ou sossego alheio.

O mandado foi expedido pela Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru e a pena a ser cumprida é de um mês e quatro dias de reclusão em regime aberto.

Após ser apresentado ao delegado Roberto Cabral Medeiros, o homem foi levado à Cadeia Pública de Avaí, onde aguardará a apresentação na audiência de custódia.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários