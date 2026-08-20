Arealva - A Polícia Civil de Arealva (41 quilômetros de Bauru), com apoio da Polícia Militar (PM), prendeu, na tarde desta quinta-feira (20), um mecânico de 42 anos condenado pelo crime de perturbação do trabalho ou sossego alheio.

O mandado foi expedido pela Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru e a pena a ser cumprida é de um mês e quatro dias de reclusão em regime aberto.

Após ser apresentado ao delegado Roberto Cabral Medeiros, o homem foi levado à Cadeia Pública de Avaí, onde aguardará a apresentação na audiência de custódia.