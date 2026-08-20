Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru prenderam em flagrante, na tarde desta quinta-feira (20), em Piratininga (13 quilômetros de Bauru), um homem com arma de fogo e munições ilegais e seis pedras preciosas. Ele foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e posse irregular de pedras preciosas e permaneceu à disposição da Justiça.

A ação foi resultado de trabalho de investigação desenvolvido pelo SIG, que reuniu elementos indicando que o investigado estaria armazenando armas e munições em sua residência. Diante das informações, a Polícia Civil representou à Justiça pela expedição de mandado de busca.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais civis localizaram o homem na região central de Piratininga. Em seguida, a equipe deslocou-se até a casa dele para as busca. Em um primeiro momento, o suspeito afirmou que não havia qualquer material ilícito no imóvel.