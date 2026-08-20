A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem por violência doméstica, após ele agredir a ex-companheira e tirar o filho do casal dos braços dela, em Agudos (a 13 quilômetros de Bauru). A ocorrência foi registrada na região central da cidade, na segunda-feira (17), e envolveu um menino de apenas um ano de idade.

Os policiais militares pertencentes ao 4.º Batalhão de Caçadores foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e encontraram a mãe em via pública, indicando que a criança havia sido levada pelo agressor, seu ex-companheiro. Diante da situação, os policiais iniciaram imediatamente as diligências para localizar o homem e garantir a segurança do bebê. Pouco tempo depois, o pai do menino foi localizado em outra via da cidade com ele no colo. O homem foi detido e o filho retirado da situação de risco.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru, onde a prisão em flagrante foi ratificada. O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.