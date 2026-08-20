A Polícia Civil de Lençóis Paulista (a 43 quilômetros de Bauru), com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), prendeu três pessoas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante uma operação realizada na noite desta quarta-feira (19), em uma adega de Lençóis Paulista. Dois destes presos são o casal de proprietários do estabelecimento. A terceira detida foi a funcionária. A ação ocorreu após investigações apontarem que este comércio era utilizado para a comercialização de drogas. A quantia de R$ 13,5 mil em espécie, de origem ilícita, foi apreendida.

Segundo o delegado Luiz Claudio Massa, durante o cumprimento do mandado na rua Luiz Biral, Vila Luis Zillo, os policiais e os guardas civis localizaram cocaína, maconha e crack, além do dinheiro. O delegado acrescentou que o estabelecimento está localizado em frente a uma praça pública frequentada diariamente por crianças, adolescentes e famílias, circunstância que tornava ainda mais grave a notícia de que o local vinha sendo utilizado para a mercancia ilícita de drogas.

Os três tentaram fugir e resistiram à abordagem, mas foram contidos, autuados e depois, foram encaminhados à cadeia, onde permaneceram à disposição da Justiça.