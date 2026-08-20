Uma briga entre dois homens terminou com uma pessoa esfaqueada e o suposto agressor morto após um confronto com policiais militares na madrugada desta quinta-feira (20), no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Balbinos (73 quilômetros de Bauru). A Polícia Militar foi acionada após moradores presenciarem a discussão e o confronto em uma via pública. Segundo informações da corporação, durante a briga, um homem de 32 anos teria atacado o outro com uma faca, provocando ferimentos graves.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Pirajuí. Ela permanece internada e o estado de saúde não foi divulgado. Após o atendimento, os policiais iniciaram buscas pelo suspeito. Conforme as informações recebidas pela equipe, ele estaria escondido dentro de um imóvel nas proximidades do local onde ocorreu a briga.

Ao chegarem ao endereço indicado, os militares tentaram abordar o homem. De acordo com a Polícia Militar, ele saiu de um dos cômodos armado com um facão e avançou contra os agentes. Diante da situação, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo. O suspeito foi atingido e morreu ainda no local. As circunstâncias e a motivação da briga serão investigados. Em nota, a Polícia Militar informou que a intervenção ocorreu diante da ameaça considerada iminente aos agentes, ressaltando que o homem teria avançado contra a equipe empunhando o facão. As informações são da TV Centro Oeste Paulista.