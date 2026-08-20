Um motociclista morreu na noite desta quarta-feira (19), após sofrer um grave acidente na avenida Netinho Prado, em Jaú (47 quilômetros de Bauru). A ocorrência foi registrada no sentido bairro-Centro, nas proximidades de uma madeireira. Segundo a Polícia Militar, o caso é tratado inicialmente como acidente de trânsito com vítima fatal.

A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e reunir elementos que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias da ocorrência. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida. Uma das hipóteses levantadas inicialmente é de que o motociclista tenha perdido o controle da direção e, na sequência, atingido violentamente um poste ou a sarjeta.

A vítima morreu ainda no local. Até o momento, a identidade do motociclista não havia sido divulgada pelas autoridades. Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos instalados ao longo da avenida poderão auxiliar as investigações na reconstrução da dinâmica do acidente e na identificação das causas da colisão. As informações são do portal Tem coisas que só acontecem em Jaú.