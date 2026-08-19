Dois ciclistas que pedalavam na região do trevo da rodovia Marechal Rondon (SP-300) com a Vila Aviação, em Bauru, foram abordados por dois homens armados e tiveram suas bicicletas roubadas na noite desta terça-feira (18). O local em que eles estavam é costumeiramente utilizado por praticantes de atividades físicas. A dupla rendeu as vítimas, um casal de 44 e 45 anos, com uma arma cromada, e subtraiu os itens da marca importada Specialized, de alto valor de mercado. O que os ladrões não sabiam, porém, é que uma delas possuía sistema de rastreamento, o que contribuiu para a Polícia Militar prender os ladrões.

Segundo consta do boletim de ocorrência, as vítimas não reagiram ao assalto, na rua Levy Lenotti, e acionaram a PM. O monitoramento de uma das bicicletas apontou para sua localização no Jardim Nicéia, onde um dos suspeitos foi encontrado e preso. Após interrogatório informal com esse homem detido, os policiais militares chegaram até o endereço do outro suspeito, na favela São Manuel, região da avenida Daniel Pacífico, onde efetuaram a prisão e recuperaram a segunda bike.

Ambas as bicicletas foram devolvidas aos proprietários, e a dupla permaneceu presa, ficando à disposição da Justiça. A arma cromada mencionada pelas vítimas não foi localizada até o momento.