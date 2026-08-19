19 de agosto de 2026
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MONITORAMENTO

Ciclistas são roubados e bike ajuda PM a prender ladrões em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Uma das duas bicicletas roubadas tinha sistema de rastreamento
Uma das duas bicicletas roubadas tinha sistema de rastreamento

Dois ciclistas que pedalavam na região do trevo da rodovia Marechal Rondon (SP-300) com a Vila Aviação, em Bauru, foram abordados por dois homens armados e tiveram suas bicicletas roubadas na noite desta terça-feira (18). O local em que eles estavam é costumeiramente utilizado por praticantes de atividades físicas. A dupla rendeu as vítimas, um casal de 44 e 45 anos, com uma arma cromada, e subtraiu os itens da marca importada Specialized, de alto valor de mercado. O que os ladrões não sabiam, porém, é que uma delas possuía sistema de rastreamento, o que contribuiu para a Polícia Militar prender os ladrões.

Segundo consta do boletim de ocorrência, as vítimas não reagiram ao assalto, na rua Levy Lenotti, e acionaram a PM. O monitoramento de uma das bicicletas apontou para sua localização no Jardim Nicéia, onde um dos suspeitos foi encontrado e preso. Após interrogatório informal com esse homem detido, os policiais militares chegaram até o endereço do outro suspeito, na favela São Manuel, região da avenida Daniel Pacífico, onde efetuaram a prisão e recuperaram a segunda bike.

Ambas as bicicletas foram devolvidas aos proprietários, e a dupla permaneceu presa, ficando à disposição da Justiça. A arma cromada mencionada pelas vítimas não foi localizada até o momento.

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