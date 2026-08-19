19 de agosto de 2026
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Nova conta de água já está sendo entregue em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação: CSB
Contas tem vencimento em setembro, com faturas emitidas pela média de consumo dos clientes
Contas tem vencimento em setembro, com faturas emitidas pela média de consumo dos clientes

A Companhia Saneamento de Bauru (CSB ) reforça à população que seus leituristas já estão atuando nos bairros da cidade para realizar a entrega das contas de água e esgoto. A orientação é necessária neste período inicial de transição dos serviços, para que os clientes reconheçam os profissionais e tenham segurança ao receber as equipes da companhia. Os colaboradores da CSB estarão uniformizados e identificados com crachá durante suas as atividades de trabalho.

A companhia esclarece que as contas terão seus vencimentos em setembro. Neste momento de transição, as faturas de agosto estão sendo emitidas com base na média de consumo dos clientes. A CSB reforça que a fatura é válida e corresponde à cobrança oficial do período. Muitos clientes ainda estão tomando conhecimento da mudança no atendimento, que se iniciou em 3 de agosto, bem como no processo de emissão das contas. Por isso, a CSB tem intensificado a comunicação para orientar a população sobre a atuação dos leituristas, os canais oficiais de atendimento e o novo fluxo de relacionamento com os consumidores.

A CSB também reforça que passou a ser o canal de atendimento e comunicação com os clientes para dúvidas, solicitações e informações relacionadas aos serviços de água e esgoto no município. As demandas recebidas são registradas, classificadas e direcionadas conforme a responsabilidade de cada serviço. As questões referentes ao abastecimento de água, como falta d’água, vazamentos na rede de água e caminhão-pipa, são encaminhadas ao DAE, responsável pela execução desses serviços. Já as ocorrências relacionadas ao sistema de esgoto e às atividades comerciais são atendidas pela CSB.

Em caso de dúvida, o cliente deve entrar em contato com a CSB pelo 0800 014 2026, que funciona 24 horas, pelo site www.saneamentobauru.com.br ou pelo aplicativo SANSYS Agência Virtual, disponível nas lojas de aplicativos para iOS e Android. O uso dos canais digitais facilita a abertura da ocorrência e o direcionamento para atendimento.

Atendimento CSB
Telefone: 0800 014 2026 – atendimento 24 horas
Atendimento presencial: Rua Alfredo Ruiz, 5-10, Centro – Bauru/SP
Horário presencial: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
Site: www.saneamentobauru.com.br
Instagram: @saneamentobauru

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