A Companhia Saneamento de Bauru (CSB ) reforça à população que seus leituristas já estão atuando nos bairros da cidade para realizar a entrega das contas de água e esgoto. A orientação é necessária neste período inicial de transição dos serviços, para que os clientes reconheçam os profissionais e tenham segurança ao receber as equipes da companhia. Os colaboradores da CSB estarão uniformizados e identificados com crachá durante suas as atividades de trabalho.

A companhia esclarece que as contas terão seus vencimentos em setembro. Neste momento de transição, as faturas de agosto estão sendo emitidas com base na média de consumo dos clientes. A CSB reforça que a fatura é válida e corresponde à cobrança oficial do período. Muitos clientes ainda estão tomando conhecimento da mudança no atendimento, que se iniciou em 3 de agosto, bem como no processo de emissão das contas. Por isso, a CSB tem intensificado a comunicação para orientar a população sobre a atuação dos leituristas, os canais oficiais de atendimento e o novo fluxo de relacionamento com os consumidores.

A CSB também reforça que passou a ser o canal de atendimento e comunicação com os clientes para dúvidas, solicitações e informações relacionadas aos serviços de água e esgoto no município. As demandas recebidas são registradas, classificadas e direcionadas conforme a responsabilidade de cada serviço. As questões referentes ao abastecimento de água, como falta d’água, vazamentos na rede de água e caminhão-pipa, são encaminhadas ao DAE, responsável pela execução desses serviços. Já as ocorrências relacionadas ao sistema de esgoto e às atividades comerciais são atendidas pela CSB.