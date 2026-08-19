A prefeita Suéllen Rosim e o ministro das Cidades, Vladimir Lima, visitaram nesta terça-feira (18) à tarde as obras de construção das 400 casas da Vila do Cerrado, no Jardim Europa. Os serviços começaram no ano passado, e a previsão é de conclusão no primeiro semestre de 2027, com investimentos federais, estaduais e do município.

As novas moradias vão beneficiar os moradores das antigas comunidades do Jardim Europa, Jardim Yolanda e Ilha de Capri, que estão em residências de locação social até a conclusão das obras. O investimento na construção é de R$ 75,3 milhões, sendo R$ 61,3 milhões do governo federal e R$ 14 milhões do governo estadual. Além disso, o município investe cerca de R$ 6 milhões no sistema viário e em outras obras necessárias para a mobilidade na região, além de custear a locação social até a conclusão das obras, que estão sendo realizadas pela Maré Construtora.

A prefeita Suéllen Rosim falou sobre a união de esforços para viabilizar as moradias. “A construção das casas dependia de recursos, fomos ao governo federal, tivemos parlamentares que também apoiaram nessas tratativas, conseguimos ainda recursos do governo estadual, e o município está colocando recursos em parte da estrutura do acesso. Então todas as esferas de governo estão envolvidas, para que as obras fossem possíveis, beneficiando a população”, afirmou.