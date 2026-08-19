A prefeita Suéllen Rosim e o ministro das Cidades, Vladimir Lima, visitaram nesta terça-feira (18) à tarde as obras de construção das 400 casas da Vila do Cerrado, no Jardim Europa. Os serviços começaram no ano passado, e a previsão é de conclusão no primeiro semestre de 2027, com investimentos federais, estaduais e do município.
As novas moradias vão beneficiar os moradores das antigas comunidades do Jardim Europa, Jardim Yolanda e Ilha de Capri, que estão em residências de locação social até a conclusão das obras. O investimento na construção é de R$ 75,3 milhões, sendo R$ 61,3 milhões do governo federal e R$ 14 milhões do governo estadual. Além disso, o município investe cerca de R$ 6 milhões no sistema viário e em outras obras necessárias para a mobilidade na região, além de custear a locação social até a conclusão das obras, que estão sendo realizadas pela Maré Construtora.
A prefeita Suéllen Rosim falou sobre a união de esforços para viabilizar as moradias. “A construção das casas dependia de recursos, fomos ao governo federal, tivemos parlamentares que também apoiaram nessas tratativas, conseguimos ainda recursos do governo estadual, e o município está colocando recursos em parte da estrutura do acesso. Então todas as esferas de governo estão envolvidas, para que as obras fossem possíveis, beneficiando a população”, afirmou.
O ministro das Cidades, Vladimir Lima, comentou sobre o avanço das obras. “A construção representa uma conquista para as famílias, levando dignidade para quem mais precisa e estava em áreas de risco ou moradias precárias. Após a conclusão das obras, as pessoas terão estrutura, saneamento básico e uma casa adequada e em boas condições”, enfatizou. Além das 400 casas da Vila do Cerrado, Bauru já garantiu recursos do Programa Minha Casa Minha Vida para a construção de mais 560 casas, em oito áreas do município, com a segunda etapa do Programa ‘Meu Primeiro Lar’, criado pela prefeitura para centralizar as ações voltadas para a habitação social.
Participaram da visita também os secretários de Habitação, Tábata Pinheiro; de Governo, Renato Purini; de Aprovação de Projetos, Rafaela Foganholi; de Assistência Social, Ellen Rossetto; de Comunicação e Eventos, Gabrielle Gabas; e de Infraestrutura, Pérola Zanotto, e o chefe de Gabinete da prefeitura, Leonardo Marcari. Estiveram presentes ainda os vereadores Markinho Souza, presidente da Câmara Municipal, Manoel Losila, Sandro Bussola e Edson Miguel, o deputado federal João Cury, o superintendente executivo de Governos da Caixa em Bauru, José Orlando Garla, e o sócio-diretor da Maré Construtora, Bruno Simão.
RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA
Durante a visita do ministro das Cidades, a prefeita Suéllen Rosim reforçou a necessidade de recursos para resolver problemas de infraestrutura do município. Foram solicitados recursos para obras de infraestrutura, como drenagem e pavimentação, sendo R$ 25 milhões para o Distrito Industrial IV, R$ 80 milhões para o Jardim Manchester, e R$ 45 milhões para a segunda fase de obras da Quinta da Bela Olinda – a primeira fase será contemplada no Programa ‘Desenvolve Bauru’, com recursos da Desenvolve SP, e ainda R$ 20 milhões para a recuperação do Sambódromo. Os pedidos já tinham sido entregues ao governo federal, e foram reforçados pela prefeita Suéllen Rosim na visita do ministro em Bauru.