A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, realiza o "Dia D" da Campanha de Multivacinação neste sábado (22), das 8h às 17h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs). A aplicação das vacinas será sem agendamento prévio. O "Dia D" é uma das principais ações da Campanha de Multivacinação, que segue até o final deste mês.

O objetivo é ampliar as coberturas vacinais, principalmente em crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Também serão aplicadas as vacinas destinadas a adultos e idosos. A ação integra a mobilização nacional organizada pelo Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população.

A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação é uma das medidas mais seguras e eficazes para proteger a saúde da população e convida todas as famílias a manterem a vacinação em dia. Durante a campanha, estão disponíveis as vacinas indicadas conforme a faixa etária, condição de saúde e situação vacinal de cada pessoa.

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