A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, realiza o "Dia D" da Campanha de Multivacinação neste sábado (22), das 8h às 17h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs). A aplicação das vacinas será sem agendamento prévio. O "Dia D" é uma das principais ações da Campanha de Multivacinação, que segue até o final deste mês.
O objetivo é ampliar as coberturas vacinais, principalmente em crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Também serão aplicadas as vacinas destinadas a adultos e idosos. A ação integra a mobilização nacional organizada pelo Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população.
A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação é uma das medidas mais seguras e eficazes para proteger a saúde da população e convida todas as famílias a manterem a vacinação em dia. Durante a campanha, estão disponíveis as vacinas indicadas conforme a faixa etária, condição de saúde e situação vacinal de cada pessoa.
Vacinas
- Influenza – para toda a população a partir de 6 meses de idade
- Covid-19 – para os públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como crianças menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas, gestantes e puérperas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, funcionários do sistema prisional e pessoas que ainda não receberam nenhuma dose da vacina
- Hepatite A – de 15 meses até menores de 5 anos
- Hepatite B – sem limite de idade
- Poliomielite – menores de 19 anos, de acordo com a situação vacinal
- Rotavírus – menores de 2 anos
- Vacinas Pneumocócicas (10, 13 e 20-valente) – menores de 5 anos
- Meningocócica C – menores de 5 anos
- Meningocócica ACWY – crianças de 12 meses e adolescentes de 11 a 14 anos
- Pentavalente (Difteria, Tétano, Coqueluche, Hib e Hepatite B) – até 6 anos de idade
- Febre Amarela – a partir de 9 meses até 59 anos
- Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola) – a partir de 1 ano até 59 anos
- Varicela – a partir de 1 ano até 6 anos, de acordo com a situação vacinal
- Dengue – de 10 a 14 anos
- HPV – de 9 a 19 anos
- dTPa (Difteria, Tétano e Coqueluche Acelular Adulto) – gestantes e profissionais de saúde
- Vírus Sincicial Respiratório (VSR) – gestantes a partir de 28 semanas de gestação
Saúde da criança
Ainda neste sábado, as unidades de saúde terão outras ações de cuidado com as crianças. Serão realizados atendimentos como pesagem, acompanhamentos relacionados ao Bolsa Família, promoção da saúde bucal e atualização cadastral.
Pontos de vacinação
Das 8h às 17h
UBS Centro - rua Quintino Bocaiúva, 5-45
UBS Bela Vista - rua Marçal de Arruda Campos, 4-41
UBS Geisel - rua Anthero Donnini, s/n
UBS Falcão - rua Salvador Filardi, 6-8
UBS Mary Dota - rua Pedro Prata de Oliveira ao lado da UPA
UBS Cardia - rua Ezequiel Ramos,11-78
UBS Independência- rua Cuba – quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)
UBS Nova Esperança - rua Benedito de Abreu, s/n
UBS Jardim Redentor - rua São Lucas, 3-30
UBS Chapadão/Mendonça - rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15
UBS Octávio Rasi - rua Paulo Leivas Macalão, s/n
UBS Jussara/Celina - rua Bernardino de Campos, quadra 23
UBS Parque Vista Alegre - rua Jacob Corso, quadra 4
UBS Jd. Europa - rua Hermes C. Batista, 1-64
UBS Gasparini - rua Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2
UBS Beija-Flor - rua Julieta G. de Mendonça, quadra 1
USF Jd. Godoy - alameda Flor do Amor, quadra 10
USF Santa Edwirges - alameda Tróia, quadra 11
USF Vila Dutra - rua Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178
USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima - rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136
USF Vila São Paulo - rua Gaudêncio Piola, quadra 4
USF Nova Bauru - rua Lucia Boni São Pedro, 2-154
USF Pousada da Esperança- rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105
USF Vargem Limpa - rua Accácio Rosa do Vale, quadra 4
USF Distrito de Tibiriçá - rua Carmelo Zamataro, s/n