18 de agosto de 2026
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EM JAÚ

PM mira motocicletas com escapamentos irregulares em operação

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar/Divulgação
A operação ocorreu em dois pontos distintos, na avenida Paulo Pacheco Filho, no bairro Maria Luiza IV, e na rua Rodolfo Magnani, região da Chácara Peccioli
A operação ocorreu em dois pontos distintos, na avenida Paulo Pacheco Filho, no bairro Maria Luiza IV, e na rua Rodolfo Magnani, região da Chácara Peccioli

Jaú - A Polícia Militar (PM) deflagrou nesta terça-feira (18) a Operação Direção Segura Silenciosa com foco na fiscalização de motocicletas com escapamentos irregulares em Jaú (47 quilômetros de Bauru). A ação também teve como objetivo reduzir indicadores de furtos e roubos de veículos, além de prevenir infrações de trânsito e aumentar a segurança da população.

A operação ocorreu em dois pontos distintos. Pela manhã, na avenida Paulo Pacheco Filho, no bairro Maria Luiza IV, equipes realizaram bloqueios de trânsito. Durante a fiscalização, 14 motocicletas foram vistoriadas, resultando em 10 autos de infração, sendo um deles por escapamento irregular. Ao todo, quatro veículos foram removidos ao pátio.

No período da tarde, a ação se concentrou na rua Rodolfo Magnani, região da Chácara Peccioli, onde foram abordados 16 motocicletas e 17 condutores. Nesta etapa, segundo a PM, também foram elaborados autos de infração e veículos foram removidos para o pátio. O total de multas e de recolhimentos, porém, não foi informado pela corporação.

"A iniciativa busca coibir práticas que comprometem a segurança viária, como o uso de escapamentos com descarga livre, além de reforçar a fiscalização contra outras irregularidades. A operação também integra estratégias de prevenção de acidentes e combate à criminalidade, fortalecendo a segurança entre os moradores de Jaú", diz a PM.

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