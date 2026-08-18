Jaú - A Polícia Militar (PM) deflagrou nesta terça-feira (18) a Operação Direção Segura Silenciosa com foco na fiscalização de motocicletas com escapamentos irregulares em Jaú (47 quilômetros de Bauru). A ação também teve como objetivo reduzir indicadores de furtos e roubos de veículos, além de prevenir infrações de trânsito e aumentar a segurança da população.

A operação ocorreu em dois pontos distintos. Pela manhã, na avenida Paulo Pacheco Filho, no bairro Maria Luiza IV, equipes realizaram bloqueios de trânsito. Durante a fiscalização, 14 motocicletas foram vistoriadas, resultando em 10 autos de infração, sendo um deles por escapamento irregular. Ao todo, quatro veículos foram removidos ao pátio.

No período da tarde, a ação se concentrou na rua Rodolfo Magnani, região da Chácara Peccioli, onde foram abordados 16 motocicletas e 17 condutores. Nesta etapa, segundo a PM, também foram elaborados autos de infração e veículos foram removidos para o pátio. O total de multas e de recolhimentos, porém, não foi informado pela corporação.