Depois de dois compromissos consecutivos fora de casa, o Bauru Basket retorna ao ginásio Panela de Pressão nesta quarta-feira (19). Às 19h30, o Dragão entra em quadra diante do São José, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Bauru Basket TV, canal oficial da equipe no YouTube.
O time bauruense chega à rodada com 50% de aproveitamento no torneio estadual: em quatro partidas, foram duas vitórias, contra Pinheiros e Basket Osasco, e dois revezes, diante de Sesi Franca e Mogi Basquete. Em meio à busca pelo entrosamento e às oscilações naturais neste início de temporada, o técnico Paulo Jaú avalia positivamente o desempenho apresentado até aqui.
"Foram jogos contra equipes com propostas diferentes. Conseguimos competir bem e gostei de bastante coisa que vi, principalmente das mudanças que fizemos na maneira de defender e atacar. A equipe vem evoluindo e, com a chegada do Bennett, também conseguimos jogar mais em transição, correr mais a quadra e ter uma defesa mais consistente", analisou o treinador do Dragão. "O processo será gradativo, acompanhando também a evolução física e técnica. Queremos construir essa equipe tijolo a tijolo, sem ultrapassar os limites dos jogadores", completou.
Adversário
O São José também disputou quatro partidas até aqui, mas soma apenas uma vitória e três derrotas. O primeiro resultado positivo veio justamente na última rodada, quando a equipe do Vale do Paraíba superou o Basket Osasco, em casa, por 114 x 45 — a maior diferença registrada na atual edição do Paulista.
Mantido no comando joseense para a temporada 2026/2027, o técnico Chris Ahmed trabalha com um elenco bastante reformulado e marcado pela promoção de jovens da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB). Para Jaú, o ritmo desses atletas será um dos principais pontos de atenção.
"É uma equipe que defende a quadra toda, joga em transição e vai tentar impor um ritmo mais alto. Temos que saber administrar isso, como fizemos contra o Pinheiros. Dentro do nosso plano, também podemos jogar em um pace alto, mas precisamos entender a hora de cadenciar, fazer a bola andar e encontrar os espaços na defesa adversária para buscar a vitória", destacou o comandante do Bauru.
Ausências
A comissão técnica segue sem contar com Wesley Mogi, que se recupera de uma hiperextensão no joelho esquerdo. O camisa 19 se lesionou durante uma aterrissagem no jogo de estreia da temporada, diante do Sesi Franca. Após o departamento médico do Dragão optar pelo tratamento conservador, a evolução do atleta tem sido positiva. Porém, ele será avaliado semanalmente, ainda sem previsão para o retorno às quadras.
Paulo Jaú também manterá o revezamento entre os estrangeiros. Vale lembrar que a FPB (Federação Paulista de Basquete) permite que apenas três sejam relacionados por partida, enquanto o Bauru conta com quatro no elenco: os norte-americanos Anthony Harris e Corderro Bennett, além dos argentinos Fermín Thygesen e Franco Vieta. A definição de quem ficará fora diante do São José acontecerá poucas horas antes do confronto.
Ingressos
As entradas antecipadas estão disponíveis exclusivamente de forma online, por meio do site baurubasket.eleventickets.com. Os valores são de R$ 15 para o setor de arquibancadas, R$ 70 para as cadeiras numeradas e R$ 90 para as cadeiras de quadra. Cada CPF poderá adquirir um ingresso de adulto e até quatro ingressos adicionais destinados a menores de idade. Crianças de até 7 anos entram gratuitamente, sendo necessária a retirada do ingresso de cortesia pelo site antes da partida. Caso a carga de ingressos colocada à venda não seja esgotada, as entradas remanescentes serão comercializadas nas bilheterias do ginásio Panela de Pressão, no dia do jogo, a partir das 18h30.