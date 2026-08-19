Depois de dois compromissos consecutivos fora de casa, o Bauru Basket retorna ao ginásio Panela de Pressão nesta quarta-feira (19). Às 19h30, o Dragão entra em quadra diante do São José, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Bauru Basket TV, canal oficial da equipe no YouTube.

O time bauruense chega à rodada com 50% de aproveitamento no torneio estadual: em quatro partidas, foram duas vitórias, contra Pinheiros e Basket Osasco, e dois revezes, diante de Sesi Franca e Mogi Basquete. Em meio à busca pelo entrosamento e às oscilações naturais neste início de temporada, o técnico Paulo Jaú avalia positivamente o desempenho apresentado até aqui.

"Foram jogos contra equipes com propostas diferentes. Conseguimos competir bem e gostei de bastante coisa que vi, principalmente das mudanças que fizemos na maneira de defender e atacar. A equipe vem evoluindo e, com a chegada do Bennett, também conseguimos jogar mais em transição, correr mais a quadra e ter uma defesa mais consistente", analisou o treinador do Dragão. "O processo será gradativo, acompanhando também a evolução física e técnica. Queremos construir essa equipe tijolo a tijolo, sem ultrapassar os limites dos jogadores", completou.

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