A ViaRondon realizará, nesta quarta (19) e quinta-feira (20), a partir das 9h, a interdição parcial do viaduto sobre a rodovia Marechal Rondon (SP-300), no km 345, em Bauru. A intervenção será feita no sentido de quem trafega pela rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Iacanga, em direção à avenida Moussa Nakhl Tobias.

Durante a execução dos serviços, uma das faixas do viaduto será interditada, permanecendo a outra faixa liberada para o tráfego. De acordo com a concessionária, a medida é necessária para realização de serviços de melhoria no viaduto e recuperação do pavimento.

A ViaRondon alerta os usuários para que fiquem atentos à sinalização próxima ao trecho em obras. Caso as condições meteorológicas estejam desfavoráveis, a operação poderá ser reprogramada. Para informações, os usuários podem entrar em contato com a ViaRondon pelo telefone 0800 72 99 300 ou pelo WhatsApp (14) 99874-9424.