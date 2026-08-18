Jaú - A Prefeitura da Estância Turística de Jaú (47 quilômetros de Bauru) publicou nesta terça-feira (18) o edital do Concurso Público n.º 02/2026, com vagas para 10 cargos da administração nas áreas da saúde e assistência social, nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Além dos salários, os aprovados terão direito ao vale alimentação, que atualmente está em R$ 1.330,81.

O edital, assinado pelo prefeito Ivan Cassaro e publicado na edição n.º 240 do Diário Oficial Eletrônico do Município, pode ser consultado na íntegra através do link https://jau.sp.gov.br/concursos-publicos.

As inscrições, que serão abertas na próxima segunda-feira (24), podem ser feitas até 25 de setembro, exclusivamente através do site https://rboconcursos.selecao.net.br/.