Jaú - A Prefeitura da Estância Turística de Jaú (47 quilômetros de Bauru) publicou nesta terça-feira (18) o edital do Concurso Público n.º 02/2026, com vagas para 10 cargos da administração nas áreas da saúde e assistência social, nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Além dos salários, os aprovados terão direito ao vale alimentação, que atualmente está em R$ 1.330,81.
O edital, assinado pelo prefeito Ivan Cassaro e publicado na edição n.º 240 do Diário Oficial Eletrônico do Município, pode ser consultado na íntegra através do link https://jau.sp.gov.br/concursos-publicos.
As inscrições, que serão abertas na próxima segunda-feira (24), podem ser feitas até 25 de setembro, exclusivamente através do site https://rboconcursos.selecao.net.br/.
As provas objetivas serão realizadas em 18 de outubro. Interessados podem se inscrever para mais de um cargo, desde que as provas sejam aplicadas em períodos distintos.
Isenção da inscrição
Para isenção total da taxa de inscrição, o candidato deve ser doador de sangue e medula óssea em órgão ou entidade oficialmente credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, tendo doado sangue ou medula óssea nos últimos 12 meses imediatamente anteriores à data de publicação do edital.
Já para isenção parcial (redução de 50%), o candidato deve ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do ensino médio, curso pré-vestibular ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação; e, cumulativamente, receber remuneração mensal inferior a dois salários mínimos, ou estiver desempregado.
Para solicitar a isenção ou redução basta acessar, no período de 24 a 25 de agosto, o site da RBO (https://rboconcursos.selecao.net.br/), realizar a inscrição online, optar pela isenção ou redução da taxa e enviar o formulário e os documentos solicitados no edital.
Cargos disponíveis
Nível fundamental
- Auxiliar em Saúde Bucal (necessário ter realizado curso de Auxiliar em Saúde Bucal)
Nível médio
- Orientador Social
Nível técnico
- Técnico em Radiologia
Nível superior
- Advogado - SUAS
- Dentista
- Enfermeiro do PSF
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Técnico em Atendimento Socioeducativo
- Terapeuta Ocupacional